Переживший ранение боец СВО спас военнослужащего, которого зажало грузовиками после ДТП

Ранее Life.ru рассказывал, как во время отпуска боец СВО Расул Яхъяев стал героем в тылу. Однажды он заметил пожар в частном доме, где жильцы спали, не подозревая об опасности. Не раздумывая, Яхъяев бросился в горящее здание, разбудил всех жителей и помог им выбраться наружу, прежде чем огонь полностью охватил дом. Несмотря на заслуженный отдых, контрактник вскоре снова отправится на передовую.