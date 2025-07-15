Кнайсль сравнила Писториуса с Геббельсом после его слов о русских военных

— Это тот же самый Писториус, который хочет сделать немцев готовыми к войне, или же, если использовать его терминологию «kriegstüchtig» (по-немецки «соответствующими требованиям военного времени» — прим. «ВМ»). Впервые это слово было вновь использовано в прошлом году. Ранее оно было любимым в лексиконе Геббельса, — написала она в Telegram-канале.