Кнайсль сравнила Писториуса с Геббельсом после его слов о русских военных

Экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль сравнила министра обороны ФРГ Бориса Писториуса с гитлеровским министром пропаганды Йозефом Геббельсом после его заявления о готовности убивать бойцов ВС России.
— Это тот же самый Писториус, который хочет сделать немцев готовыми к войне, или же, если использовать его терминологию «kriegstüchtig» (по-немецки «соответствующими требованиям военного времени» — прим. «ВМ»). Впервые это слово было вновь использовано в прошлом году. Ранее оно было любимым в лексиконе Геббельса, — написала она в Telegram-канале.
Бывший министр отметила, что все больше вспоминает о начале 1940-х годов, когда слышит заявления военных ФРГ о необходимости иметь вооружения, которые способны бить вглубь РФ.
Немецкая армия будет «убивать российских солдат», если Россия решит напасть на одну из стран Североатлантического альянса, заявил 14 июля Борис Писториус в интервью изданию Financial Times.
Он сказал, что говорить о мире можно только с позиции силы. Это нужно для того, чтобы другие государства понимали — страна способна себя защитить.