15 июля 2025 года: какой сегодня праздник в России и мире

15 июля 2025: какой сегодня праздник в России и мире? Узнайте о международных, православных праздниках и знаменитостях-именинниках этого дня — Всемирном дне навыков молодежи, церковных датах и днях рождения Фореста Уитакера, Агнии Кузнецовой и Ари Астера.
15 июля — дата, богатая на события и памятные дни. В этот день отмечаются важные международные, православные и народные праздники, а также празднуют свои дни рождения талантливые актёры и режиссёры. В этой статье мы расскажем, какие праздники отмечают 15 июля 2025 года в России и мире, какие церковные даты чтят православные верующие, а также вспомним знаменитостей, родившихся в этот день.
Международные праздники 15 июля 2025 года.
Всемирный день навыков молодежи.
15 июля отмечается Всемирный день навыков молодёжи (World Youth Skills Day), учреждённый ООН в 2014 году. Его цель — привлечь внимание к проблемам молодёжи:
Безработица и неполная занятость;
Необходимость инвестиций в образование и профессиональную подготовку;
Роль молодёжи в устойчивом развитии общества.
Сегодня в мире 1,2 млрд молодых людей (16% населения). Для решения глобальных вызовов — изменения климата, миграции, неравенства — важно вовлекать их в социально-экономические процессы.
Церковные праздники 15 июля 2025 года.
Положение честной Ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне.
В V веке ризу (одеяние) Богородицы обнаружили в Палестине и перенесли в Константинополь. Святыня хранилась во Влахернском храме, пока его не уничтожил пожар в 1434 году. Сегодня частицы Ризы находятся:
В России (Ковчег Дионисия);
В Риме (Латеранская базилика);
В Грузии (Влахернская церковь в Зугдиди).
День памяти святителя Иувеналия, патриарха Иерусалимского.
Святитель Иувеналий (V век) участвовал в IV Вселенском соборе и боролся с ересями. По преданию, он передал императрице Евдокии вериги апостола Петра.
День памяти святителя Фотия Московского.
Митрополит Фотий (XV век) восстановил единство Русской церкви после раскола. В 1420 году он объединил русские и литовские епархии. Его мощи покоятся в Успенском соборе Московского Кремля.
Народные и исторические праздники 15 июля.
День святого Свитуна в Великобритании.
15 июля британцы наблюдают за погодой: если идет дождь, по поверью, он продлится 40 дней. Святой Свитун (IX век) — епископ Винчестерский, покровитель погоды.
Кто из знаменитостей родился 15 июля?
Агния Кузнецова.
Российская актриса, звезда фильмов «Географ глобус пропил», «Лёд». Начала карьеру с ярких ролей и продолжает радовать зрителей новыми работами.
Форест Уитакер.
Американский актёр и режиссёр, обладатель премии «Оскар». Известен ролями в фильмах «Последний король Шотландии», «Пес-призрак: путь самурая».
Ари Астер.
Американский режиссёр, автор нашумевших фильмов «Реинкарнация» и «Солнцестояние». Его работы отмечены на международных кинофестивалях.
Так что же за день 15 июля 2025 года?
15 июля — день, наполненный важными событиями и памятными датами. От международного праздника молодежи до церковных торжеств и дней рождения талантливых деятелей кино — эта дата объединяет разные сферы жизни. Если вы хотите узнать больше о праздниках или знаменитостях, следите за обновлениями в календарях и СМИ.