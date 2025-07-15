15 июля 2025 года: какой сегодня праздник в России и мире

15 июля — дата, богатая на события и памятные дни. В этот день отмечаются важные международные, православные и народные праздники, а также празднуют свои дни рождения талантливые актёры и режиссёры. В этой статье мы расскажем, какие праздники отмечают 15 июля 2025 года в России и мире, какие церковные даты чтят православные верующие, а также вспомним знаменитостей, родившихся в этот день.