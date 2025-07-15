Что можно и нельзя делать в день Положения Честной ризы Богородицы 15 июля, когда говорят «Богородица ризу шила и положила»

Православная церковь 15 июня празднует Положение Честной ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне. В указанный день принято говорить так: «Богородица ризу шила и положила». Вместе с тем в народе отмечают праздник Берегиня. Это божество, которое оберегает природу и людей.
Что нельзя делать 15 июля.
Не следует ходить на рыбалку, на охоту. В указанный день под запретом тяжелый физический труд, бытовые дела. Кроме того, 15 июля не принято делать больших и серьезных покупок.
Что можно делать 15 июля.
По традиции, было принято устраивать праздничные застолья. На них звали родственников и соседей. А еще 15 июля ходили в баню, чтобы укрепить здоровье.
Согласно приметам, северный ветер предсказывает дождь. В том случае, если 15 июля туман стелется по земле, то погода будет теплой. Желтые листья на деревьях предупреждают о ранних осени и зиме.
Ранее синоптик Дмитрий Рябов сказал, какая погода ждет белорусов с 14 по 20 июля: дожди, контрастные температуры и превышение многолетних норм.
Тем временем депутат назвала изменения Налогового кодекса Беларуси, касающиеся физлиц.
Кроме того, профсоюз сказал, могут ли белорусы рассчитывать на продление контракта перед пенсией.