Что можно и нельзя делать в день Положения Честной ризы Богородицы 15 июля, когда говорят «Богородица ризу шила и положила»

Православная церковь 15 июня празднует Положение Честной ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне. В указанный день принято говорить так: «Богородица ризу шила и положила». Вместе с тем в народе отмечают праздник Берегиня. Это божество, которое оберегает природу и людей.