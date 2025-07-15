«Из русской анимации знаю только “Снежную королеву”

Испанец Абель Гонгора сделал невозможное — попал в студию живой легенды Масааки Юаса, стал своим в мире аниме и после мультсериалов по «Звездным войнам» и «Скотту Пилигриму» выпустил суперхит «Дандадан». Сейчас в российских кинотеатрах идет киноверсия второго сезона «Дандадан», состоящая из первых трех серий. «Известия» узнали, что 18 июля сезон начнет выходить онлайн в онлайн-кинотеатре «Амедиатека». Новые эпизоды будут появляться одновременно со всем миром, причем сразу в двух версиях — на японском языке с русскими субтитрами и в дубляже от «Студийной банды». Накануне этого события «Известия» пообщались с Абелем Гонгорой, который ради того, чтобы снять это аниме, переехал в Японию. И очень хочет побывать в России.
«Русские фильмы вообще великолепны, но их еще ведь надо находить».
— Как думаете, почему «Дандадан» встретил такой теплый прием в России?
— Я не знаю, почему мы популярны в РФ, но я крайне благодарен за это. Очень удивлен, если честно, что вы смотрите «Дандадан». Но, конечно же, очень рад этому. Надеюсь, вам второй сезон тоже понравился. Лично я рассчитываю однажды приехать в Россию.
Фото: Амедиатека.
— Насколько хорошо вы знакомы с российскими фильмами и анимацией?
— Я из Средиземноморского региона, поэтому у меня Россия всегда ассоциируется с холодной погодой. Когда у меня есть время, я иногда смотрю русские фильмы. Один из любимых — «Левиафан». Есть много других достойных российских фильмов, но «Левиафан» приходит на ум первым. Также мне очень нравится «Китобой», это фильм другого режиссера, не могу вспомнить сейчас его имя (Филипп Юрьев. Фильм был удостоен награды «Лучший фильм» программы Giornate degli Autori на Венецианском кинофестивале. — «Известия»), но он очень хорош. Русские фильмы вообще великолепны, но их еще ведь надо находить, это не всегда просто. Но поскольку я киногик, то стараюсь смотреть фильмы из разных регионов.
Что касается анимации, то мне известна только «Снежная королева». Об этом фильме много рассказывали Исао Такахата и Хаяо Миядзаки из студии «Гибли». В Испании не было российской анимации, когда я рос, это очень грустно. Поэтому другие названия не могу сейчас вспомнить.
— Как вы познакомились с режиссером Фугой Ямасиро, вашим соавтором на «Дандадан»?
— Он работал в студии практически с самых первых дней. Мы были очень маленькой студией, стали расти. Фуга пришел в отдел продакшена несколько лет назад. То есть не творческая позиция, казалось бы, ведь он был даже не в команде креаторов. С моей точки зрения иностранца, для японца он очень разговорчивый. Возможно, потому что он не из Токио, а из Киото, поэтому по духу он очень далек от людей из Токио. Мне он в тот момент казался забавным, веселым, он тогда был очень молод.
Фото: Амедиатека.
Работая в продакшене, он сначала получил позицию помощника режиссера, а потом перешел в мою, креативную команду. Он не аниматор, но смог стать режиссером. Никакой особенной истории тут нет, обычное дело. Мы очень много обменивались знаниями и сведениями о режиссерах, с которыми работали, типа Масааки Юаса. И мы на многое смотрим одинаково.
— Вам нравится рисковать, как вы это сделали во втором сезоне «Дандадан»?
— Второй сезон не рискованный, я бы сказал, а скорее вариативный, разнообразный. Его тематические и стилистические решения разнообразны: тут и комедия, и драма, и элементы пугания зрителя, есть даже романтические сцены. По духу он очень игривый и свободный, от этого легко получать удовольствие. Нет, я бы не сказал, что мы шли на какие-то риски, создавая его. Просто старались отказаться от стереотипов, быть более смелыми.
Фото: Амедиатека’На первом месте «Принцесса Мононоке» Хаяо Миядзаки".
— Есть ли у вас любимая песня во втором сезоне?
— У меня целых три, но про две я не могу говорить, они в финале сезона, так что это спойлер. Но есть мелодия, которая звучит во время появления монгольского червя смерти. Это конец первого эпизода. И далее во время всей арки с этим червем у нас звучит музыка, вдохновленная монгольским горловым пением. Насколько я знаю, у вас в России также есть люди, способные делать подобное. По крайней мере в фольклорной музыке. Меня завораживает звук горлового пения, и мне понравилась идея привязать его к монгольскому богу-убийце. Это отражает происхождение монстра. Я вообще очень погружен в монгольский фольклор, мне это интересно.
— Ваш личный топ-5 сериалов и фильмов?
— На первом месте «Принцесса Мононоке» Хаяо Миядзаки. Одно из моих любимых аниме. Затем «Конан — мальчик из будущего», тоже Миядзаки. Потом «Кайба» Масааки Юаса. Дальше — историческое аниме Marco: Haha wo TazuneteSanzenri, но в Испании мы называем его просто «Марко». Еще мне нравится аниме Mind Game. Сегодня список такой, но завтра у меня может быть другое настроение, и он изменится.
Фото: Амедиатека.
— Почему вы решили работать над анимацией про Скотта Пилигрима? Есть ли общие моменты того проекта и «Дандадан»?
— Работать над тем аниме было большой ответственностью из-за того, что комикс и последующая экранизация создали огромную фан-базу у этого персонажа. Я знал, что фанаты будут пристально следить за этим. Не хотелось, чтобы меня ненавидели, при этом делать какую-то банальную, ожидаемую вещь тоже было бы странно: мне интересно пробовать нечто новое. Наша экранизация вызвала множество споров, так как мы не стали адаптировать существующую историю. Это было нечто совсем новое, и оно в итоге стало глотком свежего воздуха для всех, возможно, даже для тех, кто не был знаком с комиксом-первоисточником. Я доволен результатом.
Оба аниме схожи по своим задумкам. В центре — пара из мальчика и девочки. В аниме про Скотта персонажи старше, но в целом они близкие по духу. Есть общая тема, история поначалу запутанная, но обрастает крутыми деталями. В обоих аниме есть сильные комедийные элементы. Там и там много экшена и неожиданных событий. У нас много намеренных цитат и перекличек, например, с серией «Ультрамен». Использовали винтажные темы из токусацу. А поскольку Скотт Пилигрим обожает винтажные видеоигры 2000-х, это создает новые параллели.
Фото: Амедиатека.
— В России второй сезон выйдет в оригинале и дубляже. Как лучше смотреть, посоветуете?
— Сериалы и фильмы я всегда смотрю на языке оригинала. Всегда! Но в некоторых странах есть очень сильные актеры озвучки. Несколько недель назад мы ездили в США, я встретил там актеров, озвучивающих главных героев: Конспирун, Момо и Дзидзи. Мы слушали их впервые, и это было очень круто, они создавали свое прочтение образов. Плюс некоторые люди испытывают дискомфорт, когда им приходится читать субтитры, особенно если они не привыкли это делать. Поэтому мне ясна позиция тех, кто предпочитает смотреть на своем национальном языке. В некоторых странах люди более привычны к дубляжу, а не субтитрам. В Испании предпочитают дубляж. Но я очень советую: если вы фанат кино, то всегда смотрите в оригинальной версии, только так!