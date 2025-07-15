«Из русской анимации знаю только “Снежную королеву”

— Я из Средиземноморского региона, поэтому у меня Россия всегда ассоциируется с холодной погодой. Когда у меня есть время, я иногда смотрю русские фильмы. Один из любимых — «Левиафан». Есть много других достойных российских фильмов, но «Левиафан» приходит на ум первым. Также мне очень нравится «Китобой», это фильм другого режиссера, не могу вспомнить сейчас его имя (Филипп Юрьев. Фильм был удостоен награды «Лучший фильм» программы Giornate degli Autori на Венецианском кинофестивале. — «Известия»), но он очень хорош. Русские фильмы вообще великолепны, но их еще ведь надо находить, это не всегда просто. Но поскольку я киногик, то стараюсь смотреть фильмы из разных регионов.