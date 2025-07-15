Календарь на 15 июля: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

Святитель Фотий был родом из Греции, жил в XV веке. Еще в отрочестве он принял решение посвятить себя Богу и ушел в монастырь. Был известен благочестием, ученостью и душевными качествами. В 1408 году по решению патриарха Константинополя году святитель Фотий был избран на русскую кафедру. Вначале он служил в Киеве, занимаясь делами южных епархий Русской Церкви, входивших на тот момент в состав княжества Литовского и Русского. Убедившись, что Киевская земля все сильнее попадает в зависимость от католической Польши, он перенес митрополичью кафедру из Киева в Москву. На протяжение более двадцати лет святитель Фотий управлял Церковью в условиях разрушительных татарских набегов. Оставил после себя множество богословских трудов. Сегодня мощи святителя хранятся в Успенском соборе Кремля.