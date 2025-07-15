Календарь на 15 июля: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

15 июля в России свой профессиональный праздник отмечают защитники женского здоровья — гинекологи. В мире вспоминают о важности развития полезных навыков у молодежи и о блaгoтвopитeльнocти в coциaльныx ceтях. В народе в этот день чествуют Берегиню, хранительницу дома: ее издавна просили о благополучии в семье и защите от зла и болезней. Какие еще памятные даты и праздники приходятся на 15 июля и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».
Праздники в России и мире 15 июля.
* Всемирный день навыков молодежи.
В 2014 году Генеральная Ассамблея ООН объявила 15 июля Всемирным днем навыков молодежи. Его задача — способствовать обучению молодых людей тем умениям и навыкам, которые в дальнейшем помогут им найти достойную работу или открыть свой бизнес. Тема праздника в этом году привязана к искусственному интеллекту и цифровым технологиям. В этот день проходят конференции, вебинары, дискуссии с участием крупных компаний, работодателей, политиков, где обсуждаются вопросы образования, трудоустройства молодежи и развития экономики.
* День гинеколога.
15 июля поздравления принимают российские акушеры-гинекологи. Именно от внимательности и профессионализма этих врачей зависит благополучное материнство, здоровье будущего ребенка и самой матери. В задачи гинекологов также входит проведение профосмотров и поддержание репродуктивного здоровья пациенток.
Кстати, до XVIII века в Российской империи лечением женских болезней и принятием родов занимались исключительно повитухи. Такой врачебной специальности, как акушер-гинеколог, не было. Эту ситуацию решила изменить княгиня Екатерина Голицына. Именно она стояла у истоков профессионального акушерства в России. На средства княгини лучшие выпускники Московского университета отправлялись на обучение повивальному делу в Страсбургский университет.
* Дeнь блaгoтвopитeльнocти в coциaльныx ceтях.
Праздник объединяет пользователей социальных сетей для поддержки некоммерческих организаций и благотворительных проектов. В этот день люди делятся информацией об адресах помощи, рассказывают истории о благотворительности и вдохновляют других на добрые дела.
Какие праздники и памятные даты отмечаются 15 июля в других странах.
День демократии и национального единства — Турция. Отмечается ежегодно в память о попытке государственного переворота в 2016 году. Дата подчеркивает приверженность турецкого народа ценностям демократии и национального единения. Это официальный выходной в стране, но шумных мероприятий в честь праздника устраивать не принято. Турки посещают мечети, поминают погибших, смотрят патриотические фильмы.
День пожарной безопасности домашних животных — США. Этот праздник был организован американским Кинологическим клубом в 2009 году, чтобы рассказать владельцам кошек, собак и другой живности о мерах безопасности для защиты своих питомцев и домов от пожара. Именно четвероногие ежегодно становятся причиной более тысячи возгораний в американских домах.
День пудинга из тапиоки — США. Тапиоковый пудинг — сладкое блюдо, которое готовят из зернистого крахмалистого продукта. Тот, в свою очередь, получают из корней многолетнего растения маниока. Первое упоминание о Национальном дне пудинга из тапиоки появилось в техасской прессе в 2000 году. Сегодня тапиоку продают в форме хлопьев, жемчужин и палочек. Именно крупные жемчужины тапиоки входят в состав популярного современного напитка «bubble tea».
День святого Свитуна — Великобритания. Святой Свитун Винчестерский — английский епископ, прославившийся благотворительностью и строительством церквей. В народе его считают покровителем погоды. На годовщину смерти епископа нередко идут проливные дожди. В этот день в стране вспоминают о важности благочестивого образа жизни. В храмах и соборах проходят службы в память о святом.
Религиозные праздники 15 июля.
* Положение честной ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне.
Праздник установлен в память о перенесении части одеяния Богоматери из Палестины в Константинополь. Случилось это в середине V века, во время правления византийского императора Льва Великого, Македонянина. Однажды приближенные царя, братья Гальбий и Кандид прибыли из Константинополя в Палестину, чтобы поклониться святым местам. Во время своего путешествия они остановились в доме пожилой еврейки. Братья обратили внимание на аромат благовоний и зажженные свечи в жилище хозяйки.
В разговоре выяснилось, что в доме женщины вот уже много поколений хранится драгоценная святыня — чудотворная Риза Богородицы. Известно, что перед успением Дева Мария подарила одну из своих одежд благочестивой девице-еврейке из этого рода и завещала передать ее дальше по женской линии. Так риза Богоматери переходила из поколения в поколение в этой семье. Гальбий и Кандид перевезли драгоценный ковчег со священной ризой в Константинополь. Вскоре во Влахерне по распоряжению императора был воздвигнут храм в честь Богоматери. С тех пор на протяжение многих веков риза защищала город от захватчиков и становилась источником многих чудес.
* День памяти святителя Фотия, митрополита Киевского, Московского и всея Руси, чудотворца.
Святитель Фотий был родом из Греции, жил в XV веке. Еще в отрочестве он принял решение посвятить себя Богу и ушел в монастырь. Был известен благочестием, ученостью и душевными качествами. В 1408 году по решению патриарха Константинополя году святитель Фотий был избран на русскую кафедру. Вначале он служил в Киеве, занимаясь делами южных епархий Русской Церкви, входивших на тот момент в состав княжества Литовского и Русского. Убедившись, что Киевская земля все сильнее попадает в зависимость от католической Польши, он перенес митрополичью кафедру из Киева в Москву. На протяжение более двадцати лет святитель Фотий управлял Церковью в условиях разрушительных татарских набегов. Оставил после себя множество богословских трудов. Сегодня мощи святителя хранятся в Успенском соборе Кремля.
Народные праздники и приметы 15 июля.
* Берегиня.
В этот день на Руси издавна отдавали дань уважения Берегине — символу материнства, плодородия, защиты и гармонии. В народном творчестве ее часто описывали в виде стройной, белоствольной, кудрявой березы.
15 июля девушки ходили в лес — обняться с березкой, попросить у нее заступничества в любви. Многие на Берегиню пытались приворожить возлюбленного. Для этого надо было сорвать в лесу веточку березы и втайне от повелителя своего сердца положить ему на порог. Как только парень перешагивал через прутик, девушка прятала его в сухое место и ждала, когда же сердце избранника начнет сохнуть от любви к ней.
На Берегиню удачи в делах просили крестьяне: считалось, что защитница может и скот уберечь от болезней, и жару прогнать, и дать сил плодовым деревьям.
* Приметы.
На Берегиню следили за деревьями. Если их кроны украсились желтыми листьями — осень нагрянет раньше срока.
В лесу уродились ягоды — зима будет морозной.
Жаркое утро — к дождю.
Если трава покрыта влагой — ждать ливня.
Если пчелы злые, кусаются — вторая половина лета будет засушливой.
По земле стелется густой туман — к щедрому урожаю зерна.
Какие исторические события произошли 15 июля.
* 1240 год — возле места впадения реки Ижора в реку Неву произошла знаменитая Невская битва. Полководец Александр Невский атаковал военный лагерь шведов и нанес им поражение.
Дни рождения и юбилеи 15 июля.
* В 1606 году родился Рембрандт Харменс ван Рейн — знаменитый представитель золотого века голландской живописи.
Кто отмечает дни рождения.
* 75 лет исполняется Тони Эспозито — итальянскому музыканту, перкуссионисту, певцу, автору хита «Kalimba De Luna».