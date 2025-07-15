Двигаясь вверх: «Плагиатор» стартовал на первом месте российской кассы

Число зрителей в российских кинозалах вернулось к критической отметке в 0,8 млн проданных билетов за уикенд. Такой показатель был в этом году дважды в мае и в третий раз фигурирует теперь в отчетности системы ЕАИС. Во многом это связано с главной новинкой — комедией Антона Мегердичева «Плагиатор». Она заработала в эти выходные больше всех, 42 млн рублей, но на ее сеансах было в среднем по шесть зрителей, и это самая низкая цифра в топ-5. Первое место достигнуто за счет самого большого количества сеансов — пятой части всего репертуара уикенда.