Двигаясь вверх: «Плагиатор» стартовал на первом месте российской кассы

Число зрителей в российских кинозалах вернулось к критической отметке в 0,8 млн проданных билетов за уикенд. Такой показатель был в этом году дважды в мае и в третий раз фигурирует теперь в отчетности системы ЕАИС. Во многом это связано с главной новинкой — комедией Антона Мегердичева «Плагиатор». Она заработала в эти выходные больше всех, 42 млн рублей, но на ее сеансах было в среднем по шесть зрителей, и это самая низкая цифра в топ-5. Первое место достигнуто за счет самого большого количества сеансов — пятой части всего репертуара уикенда.
Что такое «Плагиатор».
Антон Мегердичев — режиссер уникальный, он один из немногих умеет совмещать авторское начало с жанровыми структурами, он наследует советскому зрительскому кино — и обычно бывает за это вознагражден с лихвой. Зарекомендовав себя крепким экшеном «Бой с тенью 2: Реванш» и фэнтези «Темный мир», он вдруг один за другим стал производить хиты национального масштаба.
Сначала — фильм-катастрофу «Метро» (у некоторых до сих пор остался мерч, флешка, «зашитая» в маленький синий вагончик). Потом было «Движение вверх», и эта спортивная драма неожиданно стала самым кассовым отечественным фильмом в истории российского проката. Потом этот рекорд был побит, но даже сейчас эта картина в первой десятке по кассе со своими 3 млрд рублей. А по числу зрителей (12 млн) уступает только «Чебурашке». В 2022 году Мегердичев блестяще справился с трудным материалом Алексея Иванова, выпустив прекрасный блокбастер «Сердце пармы». Режиссер большого стиля, больших масштабов и бюджетов.
Фото: Arna MediaКадр из фильма «Плагиатор».
Комедия «Плагиатор» — это для Мегердичева эксперимент, шаг в сторону, возможно, затишье перед очередной глобальной бурей. Скромная картина, шутка на тему машины времени, где незадачливый молодой авантюрист отправляется в прошлое, чтобы там выдать хиты будущего за свои. Из фирменных примет Мегердичева там разве что суперзвездный каст: Роман Евдокимов, Стася Милославская, Аглая Шиловская, Максим Лагашкин, Марат Башаров, Ирина Пегова, Виталий Кищенко, Елена Панова — не стоит удивляться, если в следующем проекте Мегердичева многие из них появятся уже совсем в других костюмах и интерьерах.
Другое дело, что летняя комедия — это трудный релиз. Таких сборов первого уикенда у Мегердичева не было давно, всего 42 млн рублей. Для сравнения, у «Сердца пармы» первый уикенд вылился в 136 млн рублей, у «Движения вверх» — 110 млн, хотя тогда цены на билеты были гораздо ниже. Среднее число зрителей на сеансах «Плагиатора» — шесть человек, самые низкие в топ-5 этого уикенда.
Фото: Arna MediaКадр из фильма «Плагиатор».
— «Плагиатор» стартовал бодро, благодаря хорошему сарафану комедия еще успеет нарастить кассу, — считает президент сети кинотеатров «КАРО» Ольга Зинякова. — У фильма есть сразу несколько козырей — создатель новейших российских блокбастеров Антон Мегердичев в режиссерском кресле, широко известные российские хиты в саундтреке, комфортный возрастной ценз 16+, любимые актеры в кадре и развлекательный формат.
Кого еще смотрели в российских кинотеатрах.
Ольга Зинякова отметила, что на мощный всплеск посещаемости в сезон отпусков надеяться не приходится, но в репертуаре точно будут фильмы, которые привлекут зрителей. Среди потенциальных хитов — сиквел классического хоррора «Пила Х», «Нейробатя» с Денисом Власенко, комедия «Герои Анекдотов», семейные фильмы «Мой папа — медведь» и «Иван Семенов. Первый поцелуй», а также экшен от создателей «300 спартанцев» «Рыжая Соня». Последнее название хорошо известно киноманам, тридцать лет назад на волне «Конана-варвара» уже был такой фильм, одну из главных ролей там сыграл Арнольд Шварценеггер, а Соню — Бриджит Нильсен. В прокате он с треском провалился, но, возможно, новую историю о Соне публика примет более благосклонно.
Фото: Dynamite Entertainment ComicsКадр из фильма «Рыжая Соня».
Что касается других фильмов в топе-5 этой недели, там сюрпризов нет, сплошь «старожилы». С небольшим отставанием от «Плагиатора» идет «Не одна дома 2», 38 млн рублей. На третьем месте «На деревню дедушке», 32 млн рублей. Четвертое место — драмеди «Материалистка» с Дакотой Джонсон, Педро Паскалем и Крисом Эвансом, 21 млн рублей. Единственная, кроме «Плагиатора», новинка в топ-5 — хоррор «Хищные твари», он заработал 15 млн рублей.
Не вошел в топ-10 и заработал всего 6 млн рублей на стартовом уикенде фестивальный суперхит и участник Каннского фестиваля «Саван». «Известия» публиковали эксклюзивные интервью с режиссером Дэвидом Кроненбергом и исполнителем главной роли Венсаном Касселем, у которого это одна из лучших ролей в долгой карьере. Но в российском прокате фильму это не помогло.
Фото: Canadian Broadcasting Corporation (CBC)Кадр из фильма «Саван».
— Кроненберг, несмотря на статус живущего классика, не может похвастаться такой народной и кассовой популярностью в России, как, например, Вильнев, Тарантино и Риччи, — объясняет Ольга Зинякова. — Помешала и размытость жанра — «Саван» не воспринимается зрителем ни как хоррор в чистом виде, ни как драма. В итоге кино выступило как фестивальное — новинке не покорилась даже первая десятка.
От себя предположим также, что фильму могло помешать и слишком большое «окно» между фестивальной премьерой и прокатом. Дело в том, что «Саван» — хит прошлогоднего Каннского кинофестиваля, с тех пор прошло больше года и копию давно слили в Сеть пираты. Конечно, Кроненберга настоящие ценители кино смотрят только на большом экране и с оригинальным звуком, но в этот раз таких ценителей набралось всего около 10 тыс. человек на всю страну, столько билетов было продано на эту необычную и глубокую ленту.