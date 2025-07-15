Бес опутал: светская премьера комедии «Нейробатя» прошла в Москве

Оммаж на Невесту из «Убить Билла», переселение душ в роботов через Bluetooth и вечная тема отцов и детей: в ближайший уикенд в широкий прокат выходит комедия «Нейробатя» с Денисом Власенко, Настасьей Самбурской и Валентиной Ляпиной. За несколько дней до релиза — понедельник 14 июля — в «Синема Парк Мосфильм» состоялась светская премьера картины. Фильм представили исполнители главных ролей, режиссер Виталий Дудка и робот-петух. «Известия» — о том, как прошел закрытый показ и почему «Нейробатя» получился приятным летним фильмом.
«Буду всем кругом рассказывать, что сам прыгал с моста».
«Нейробатя» — второй совместный проект режиссера Виталия Дудки и актера Дениса Власенко. Впервые они встретились на площадке «Юры дворника». Там актер сыграл фотографа Рому, который делает из простого коммунальщика звезду глянца. Теперь он — наивный и талантливый программист Гриша. Парень создает уникальную нейросеть, способную переселить сознание человека в «умные» устройства. С разработкой он мечтает принять участие в чемпионате по битве роботов. Для этого у него и агрессивный робопетух есть. Его управлением и обслуживанием на съемочной площадке занималась команда из пяти человек. Не меньше внимания было на светской премьере ленты в «Синема Парк Мосфильм» — в ожидании звезд «Нейробати» фотографы устремили камеры на птицу-андроида.
— В отличие от меня, у робопетуха существовали дублеры. Например, был один, который не говорит, но умеет здорово вертеть шеей. Другой классно открывал клюв. Они менялись, и у них был более гармоничный график, чем у актеров. Весит он, мне кажется, килограммов десять. Приходилось с ним из дубля в дубль бегать, прыгать, болтать. Есть сцена, где мы срываемся с моста. Я еще на съемочный площадке говорил, что буду всем кругом рассказывать, что сам прыгал с моста, но это кстати сделал дублер. (Смеется.) Зато честно! — сказал Денис Власенко «Известиям» на красной ковровой дорожке премьерного показа в Москве.
По сюжету тестировать разработку его герою в итоге приходится не во время турнира, а на собственном отце — криминальном авторитете по прозвищу Бес — когда тот впадает в кому после неудачного побега из тюрьмы. Благодаря махинациям сына Бес вселяется в умные часы и колонку, в робот-пылесос, в магнитолу, откуда в его исполнении звучат блатные песни. Одержимыми им становится даже розовый игрушечный заяц и тот самый петух. В полиции парню в историю о переселении создания не верят, и ему приходится пуститься в бега — он и нейробатя становятся мишенью очевидно не позитивно настроенной блондинки в образе Умы Турман из «Убить Билла», у которой с беглым зэком свои счеты.
Современная нейросказка.
Тарантиновская героиня в исполнении Настасьи Самбурской — не единственная попытка авторов заигрывать со зрителем. Отсылок новом фильме много. Например, к мемам вроде старого «Да я люблю тебя!». В тюремной камере Беса висит постер «Побега из Шоушенка». Деревня, где развивается часть сюжета, созвучна с фамилией режиссера. А в гараже главного героя есть фото персонажа из его «Юры дворника».
— Это современная сказка. Нейросказка, если так можно сказать. Поэтому у нас так много оммажей к известным произведениям. В первую очередь, это рассчитано на подростковую аудиторию, потому что у нас много абсурдистского юмора. Взрослые тоже найдут над чем посмеяться, над чем задуматься. А то, что касается всех, — это тема взаимоотношений с родителями, — сказал «Известиям» перед показом режиссер Виталий Дудка.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей ЛантюховРежиссер Виталий Дудка.
Тема отцов и детей находит отражение не только в линии главных героев. На экране появляется известный российский обозреватель гаджетов Wylsacom. В фильме его герой тоже делает обзоры техники в семейном магазине и пытается найти общий язык с папой.
Еще один сюрприз в актерском составе — в одном из эпизодов снялись олимпийская медалистка по фигурному катанию Александра Трусова и призер чемпионата России Макар Игнатов.
«Я вообще ничего не слышала, и на площадке общалась жестами».
Одной из последних — за несколько минут до старта показа — на красной дорожке появилась исполнительница главной женской роли Валентина Ляпина. Она выбрала образ, созвучный своей героине Пелагее, та по сюжету живет в деревне староверов, и надела ажурную косынку, платье с корсетом, с собой взяла металлическое ведерко с попкорном.
— Чтобы понять, как этот мир воспринимает моя героиня, она по сюжету вообще не слышит, я ходила в берушах полтора дня, а потом — в наушниках с шумоподавлением. Я вообще ничего не слышала. На площадке я общалась жестами. Меня это изменило. Слава богу, что я слышу этот мир! Он настолько прекрасен, и я не хочу это терять, — сказала Валентина Ляпина «Известиям».
Поддержать коллег на светскую премьеру пришли актеры Анастасия Красовская, Саша Новиков, Сергей Романович, Карен Арутюнов. На большие экраны фильм выйдет 17 июля.