Бес опутал: светская премьера комедии «Нейробатя» прошла в Москве

— В отличие от меня, у робопетуха существовали дублеры. Например, был один, который не говорит, но умеет здорово вертеть шеей. Другой классно открывал клюв. Они менялись, и у них был более гармоничный график, чем у актеров. Весит он, мне кажется, килограммов десять. Приходилось с ним из дубля в дубль бегать, прыгать, болтать. Есть сцена, где мы срываемся с моста. Я еще на съемочный площадке говорил, что буду всем кругом рассказывать, что сам прыгал с моста, но это кстати сделал дублер. (Смеется.) Зато честно! — сказал Денис Власенко «Известиям» на красной ковровой дорожке премьерного показа в Москве.