День русской лени и День смотрения на фонари: какие праздники отмечают в России и мире 15 июля

Этот день является профессиональным праздником для врачей-гинекологов. Вклад этих специалистов в здоровье общества невозможно переоценить. Именно благодаря гинекологам своевременную медицинскую помощь получают обычные женщины, а также беременные и уже состоявшиеся матери. Нетрудно догадаться, что в этот день обязательно нужно поздравить всех причастных к этой профессии.