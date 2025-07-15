День русской лени и День смотрения на фонари: какие праздники отмечают в России и мире 15 июля

В России и в мире 15 июля отмечают праздники, связанные с различными сферами жизни общества. Так, в эту дату празднуют День русской лени и День смотрения на фонари, а также Всероссийский день гинеколога.
День русской лени.
Этот праздник — часть русского фольклора. Его отмечают по-разному, однако частым атрибутом такого торжества являются конкурсы. Главный девиз праздника — «Лень — двигатель прогресса». А его смыслом стала цель доказать миру, что это правда. Чтобы правильно отметить день лени, рекомендуется отключить все гаджеты, забыть о том, что беспокоит, лежать на диване и баловать себя любимой едой.
День смотрения на фонари.
Неизвестно, как появился этот праздник, но он несомненно имеет во многом романтический подтекст. Чтобы правильно встретить это незамысловатое торжество, нужно дождаться вечера, когда включается ночное освещение, а затем выйти на улицу на прогулку. Рекомендуют взять с собой близких друзей или любимого человека, чтобы наполнить вечер теплыми эмоциями.
Всероссийский день гинеколога.
Этот день является профессиональным праздником для врачей-гинекологов. Вклад этих специалистов в здоровье общества невозможно переоценить. Именно благодаря гинекологам своевременную медицинскую помощь получают обычные женщины, а также беременные и уже состоявшиеся матери. Нетрудно догадаться, что в этот день обязательно нужно поздравить всех причастных к этой профессии.