Народный календарь. Почему нельзя грустить на Афанасьев день, 18 июля

Православная церковь 18 июля вспоминает преподобного Афанасия, игумена Афонского. Этот византийский подвижник основал на Святой горе Афон первый и крупнейший монастырь — Великую Лавру. В народной традиции день памяти святого получил название Афанасьев день.
Считалось, что Афанасьев день — особенный праздник, посвященный месяцу. В старину люди по вечерам собирались вместе, чтобы наблюдать за луной. Если она «играла» — меняла яркость или мерцала, это воспринималось как знак щедрого урожая. Этот день также считался мужским праздником лунного цикла. После захода солнца старейшины выводили молодых парней на улицу, чтобы те «наблюдали за игрой месяца и накапливали мужскую силу». Во время таких обрядов просили у небес здоровье, удачу и благополучие.
Согласно народным поверьям, в этот день важно избегать негативных эмоций: злости, грусти, раздражения и разочарований. Не рекомендовалось обсуждать чужие беды, осуждать людей или распространять слухи: считалось, что чужие несчастья могут перейти к тем, кто о них говорит.
Приметы погоды:
Увидеть радугу утром — к дождю, вечером — к солнечной погоде.
Много звезд на небе — к ясной погоде.
Если луна большая и яркая — погода будет солнечной. Маленькая и бледная луна — к затяжным дождям.
Если месяц рогами вверх, то зима будет холодной, круторогий — теплой.
Именины отмечают: Варвара, Анна, Афанасий, Арсений, Василий, Елизавета, Кирилл, Сергей, Степан.