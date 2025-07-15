Народный календарь. Почему нельзя грустить на Афанасьев день, 18 июля

Считалось, что Афанасьев день — особенный праздник, посвященный месяцу. В старину люди по вечерам собирались вместе, чтобы наблюдать за луной. Если она «играла» — меняла яркость или мерцала, это воспринималось как знак щедрого урожая. Этот день также считался мужским праздником лунного цикла. После захода солнца старейшины выводили молодых парней на улицу, чтобы те «наблюдали за игрой месяца и накапливали мужскую силу». Во время таких обрядов просили у небес здоровье, удачу и благополучие.