Член СПЧ Ашманов призвал разбомбить мошеннические колл-центры на Украине

«В конце концов, что нам мешает разбомбить эти контакт-центры в рамках СВО? Ведь наверняка их координаты хорошо известны. Кто-то скажет: нельзя, там же гражданские люди сидят. А, по-моему, там сидят прямые враги, которые отнимают у наших граждан миллиард рублей каждый день — и вербуют террористов на нашей территории. Я бы стрелял по ним без раздумий. Тем более, что это не какой-то частный бизнес, это государственная военная операция, управляемая СБУ», — добавил Ашманов.