Член СПЧ Ашманов призвал разбомбить мошеннические колл-центры на Украине

В колл-центрах на территории Украины работают от 50 до 100 тысяч человек, заявил член совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), эксперт в сфере ИТ, президент аналитической компании «Крибрум» Игорь Ашманов.
«Там есть детальное разделение труда. Кто-то звонит жертвам, кто-то рекрутирует новых “сотрудников”, кто-то обеспечивает эту армию всем необходимым, кто-то придумывает стратегию, следит за горячими инфоповодами и придумывает новые схемы “разводки”», — рассказал Ашманов в интервью aif.ru.
По словам эксперта, для эффективного противодействия мошенникам необходимо строго наказывать за утечку персональных данных граждан, разбираться с мобильными операторами, вводить ответственность банков за переводы мошенникам, запрещать госорганам и системообразующим сервисам использовать Telegram и WhatsApp для общения с населением.
«В конце концов, что нам мешает разбомбить эти контакт-центры в рамках СВО? Ведь наверняка их координаты хорошо известны. Кто-то скажет: нельзя, там же гражданские люди сидят. А, по-моему, там сидят прямые враги, которые отнимают у наших граждан миллиард рублей каждый день — и вербуют террористов на нашей территории. Я бы стрелял по ним без раздумий. Тем более, что это не какой-то частный бизнес, это государственная военная операция, управляемая СБУ», — добавил Ашманов.
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