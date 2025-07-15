Член СПЧ Игорь Ашманов выступил за полный цифровой суверенитет РФ

«Когда мы говорим про “железо” — чипы, платформы для мобильных телефонов и так далее — я еще могу понять трудности импортозамещения. Здесь можно и нужно работать с Китаем. Но когда речь идет о программном обеспечении, у нас есть замена для всего», — сказал Ашманов.