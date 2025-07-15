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Член СПЧ Игорь Ашманов выступил за полный цифровой суверенитет РФ

В 2024 году в РФ насчитывалось 29 отечественных мессенджеров.

Источник: Аргументы и факты

России необходим полный цифровой суверенитет — такое мнение в интервью aif.ru высказал член совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), эксперт в сфере ИТ, президент аналитической компании «Крибрум» Игорь Ашманов.

«Когда мы говорим про “железо” — чипы, платформы для мобильных телефонов и так далее — я еще могу понять трудности импортозамещения. Здесь можно и нужно работать с Китаем. Но когда речь идет о программном обеспечении, у нас есть замена для всего», — сказал Ашманов.

В Реестре отечественного ПО Минцифры — под 30 тысяч отечественных программ, добавил специалист.

Уже в прошлом году у нас насчитывалось 29 российских мессенджеров, многие из них были разработаны на государственные деньги, напомнил глава «Крибрума».

«В их числе есть и вполне приличные, мощные, “развесистые”. И мне непонятно, с какой стати сотрудник Госуслуг должен продолжать общаться с гражданами через Telegram. Здесь нужна только государственная воля, а технические возможности для того, чтобы в этом секторе использовались национальные продукты, имеются», — подчеркнул Ашманов.

Полностью интервью Игоря Ашманова читайте на aif.ru.