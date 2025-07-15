Дубинский объявил голодовку в связи с визитом Келлога на Украину

«На период визита генерала Келлога на Украину я объявляю голодовку. Цель — привлечь внимание администрации Белого дома к проблеме насильственной мобилизации и политических заключённых на Украине. Это действие направлено на то, чтобы добиться от США внимания к вопросу, который стал краеугольным камнем систематического нарушения прав человека на Украине», — написал Дубинский в Telegram.