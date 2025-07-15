Дубинский объявил голодовку в связи с визитом Келлога на Украину

Украинский парламентарий Александр Дубинский заявил, что на период визита специального посланника президента Соединённых Штатов Кита Келлога на Украину объявляет голодовку.
Он подчеркнул, что делает это для того, чтобы привлечь внимание администрации США к проблеме насильственной мобилизации.
«На период визита генерала Келлога на Украину я объявляю голодовку. Цель — привлечь внимание администрации Белого дома к проблеме насильственной мобилизации и политических заключённых на Украине. Это действие направлено на то, чтобы добиться от США внимания к вопросу, который стал краеугольным камнем систематического нарушения прав человека на Украине», — написал Дубинский в Telegram.
Напомним, Дубинский находится в украинском в СИЗО, его обвиняют в госиземне.
По словам Дубинского, он планирует донести президенту Соединённых Штатов Дональду Трампу «правду, происходящую на Украине».
«Обязан использовать все возможные механизмы для донесения правды до Дональда Трампа и его команды, доступ к которой Зеленский всеми силами перекрывает», — сказал он.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал приезд Келлога на Украину. В частности, он рассказал об ожиданиях от визита Келлога в Киев.