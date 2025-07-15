Магнитные бури 15 июля 2025 года: прогноз для Самары, Москвы и Санкт-Петербурга

По данным Лаборатории солнечной активности ИКИ и ИСЗФ, в начале июля 2025 года на Солнце резко увеличилось количество вспышек. Только за последние сутки зафиксировано 11 вспышек класса С, но пока они не повлияли на магнитосферу Земли.