Магнитные бури 15 июля 2025 года: прогноз для Самары, Москвы и Санкт-Петербурга

Магнитные бури 15 июля 2025: когда ждать ухудшения самочувствия? Полный прогноз для Москвы, Санкт-Петербурга и Самары — узнайте даты сильных возмущений и 5 способов защитить здоровье.
Солнечная активность растет: чего ждать 15 июля 2025 года?
По данным Лаборатории солнечной активности ИКИ и ИСЗФ, в начале июля 2025 года на Солнце резко увеличилось количество вспышек. Только за последние сутки зафиксировано 11 вспышек класса С, но пока они не повлияли на магнитосферу Земли.
«Риски сильных магнитных бурь или повышенной радиационной нагрузки на космические аппараты отсутствуют, — уточняют ученые. — Однако первая половина недели может быть нестабильной».
Текущий индекс солнечной активности — 6,1 из 10, что указывает на умеренную, но не критическую угрозу.
Прогноз магнитных бурь на 15 июля 2025 года.
На 15 июля геомагнитная обстановка ожидается спокойной:
Вероятность «зеленого» уровня магнитосферы — 73%;
Шанс слабых возмущений — 20%;
Риск магнитного шторма — всего 7%.
Для метеозависимых людей день пройдет без серьезных нагрузок, но следить за изменениями всё же стоит.
Когда ждать следующих магнитных бурь?
Ближайший геомагнитный шторм прогнозируется 22−23 июля. В остальные дни июля и начале августа возможны незначительные колебания активности:
21, 28, 29 июля — лёгкие возмущения;
1, 2, 7, 8 августа — возможны слабые колебания.
Важно! Из-за высокой солнечной активности прогноз может измениться. Рекомендуется следить за обновлениями.
Как защититься от влияния магнитных бурь?
Метеозависимость затрагивает каждого третьего человека на планете. Особенно чувствительны:
Люди старше 50 лет;
Те, у кого есть хронические заболевания;
Жители крупных городов (Москва, Санкт-Петербург, Самара).
Рекомендации для снижения симптомов:
Пейте больше воды — это снижает вязкость крови;
Избегайте стресса — ограничьте физические и эмоциональные нагрузки;
Спите 7−8 часов — недосып усиливает метеочувствительность;
Откажитесь от алкоголя и кофе — они усугубляют головные боли.
Если головокружение, слабость или скачки давления не проходят — обратитесь к врачу.
Вывод.
15 июля 2025 года магнитных бурь не ожидается, но 22−23 июля возможен геомагнитный шторм. Жителям Самары, Москвы и Санкт-Петербурга стоит следить за прогнозами и заранее готовиться к периодам солнечной активности.
—-
Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.