Эксперт Ашманов рассказал, что применение ИИ может быть опасным для мозга

Три-четыре месяца использования искусственного интеллекта (ИИ) для решения интеллектуальных задач полностью отбивают у человека способность самому решать эти задачи. Об этом в интервью aif.ru сообщил эксперт в сфере информтехнологий, президент аналитической компании «Крибрум» Игорь Ашманов.
«Проще говоря, он глупеет. Это как если здоровый человек возьмет костыль и начнёт ходить с его помощью, то через некоторое время он без костыля уже не сможет обходиться — у него атрофируются мышцы и связки на той ноге, которую он “берёг”. Восстанавливать “двигательный стереотип” мозга очень трудно», — пояснил Ашманов.
По словам эксперта, мозг человека, который часто пользуется генеративным ИИ, начинает «не мыслить, а достраивать тексты, производить гладкий текстовый шлак».
Помимо когнитивных проблем есть еще и проблема безопасности, подчеркнул Ашманов.
«Западные нейросети у нас растут как бурьян, внедряется что попало и кем попало. Увидели в Telegram-канале ссылочку, скачали, установили в организации — и готово. Ни о надёжности, ни о безопасности никто не задумывается. Потому что начальство требует “процент внедрения ИИ”. По сути у нас сейчас происходит вторая цифровая колонизация — первая была в 90-е, когда везде и всюду у нас влезали Microsoft и Oracle», — заключил специалист.
Полностью интервью Игоря Ашманова читайте на aif.ru.