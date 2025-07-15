Эксперт Ашманов рассказал, что применение ИИ может быть опасным для мозга

«Западные нейросети у нас растут как бурьян, внедряется что попало и кем попало. Увидели в Telegram-канале ссылочку, скачали, установили в организации — и готово. Ни о надёжности, ни о безопасности никто не задумывается. Потому что начальство требует “процент внедрения ИИ”. По сути у нас сейчас происходит вторая цифровая колонизация — первая была в 90-е, когда везде и всюду у нас влезали Microsoft и Oracle», — заключил специалист.