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Латвия перестала признавать российские загранпаспорта без биометрии

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Латвия с 15 июля перестала признавать российские загранпаспорта без биометрических данных, их обладателям запрещен въезд в страну.

Источник: РИА Новости

«С 15 июля 2025 года вступит в силу решение, согласно которому действительными для въезда в Латвию будут признаны только паспорта граждан Российской Федерации с биометрическими данными», — говорится в заявлении МИД республики от 18 июня.

С вступлением в силу решения Латвия также прекратит выдавать визы держателям загранпаспортов без биометрии и прекратит принимать заявления на вид на жительство от тех россиян, у кого нет заграничного паспорта с биометрическими данными.

Как уточняли в ведомстве, с 15 июля владельцы российских загранпаспортов без биометрии не смогут въезжать в Латвию, но приехавшие ранее смогут находиться в стране до окончания срока действия визовых документов. Владельцам латвийских долгосрочных виз и видов на жительство будет предоставлен полугодовой период для обмена загранпаспортов.

К настоящему моменту «пятилетние» заграничные паспорта граждан России без биометрии не признают Чехия, Дания, Эстония, Франция, Исландия и Литва.