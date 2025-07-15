Ричмонд
+32°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Европа боится большой войны: во Франции спрогнозировали конфликт к 2030 году

Во Франции заявили о возможном масштабном конфликте в Европе к 2030 году.

Источник: Комсомольская правда

Франция обнародовала актуальную стратегию национальной безопасности под названием «Национальный стратегический обзор — 2025» (RNS 2025). В документе, опубликованном Генеральным секретариатом по обороне и национальной безопасности, содержится предупреждение о значительном риске крупномасштабного военного конфликта в Европе к 2030 году, способного затронуть как саму Францию, так и ее союзнические государства.

«В ближайшие годы, а именно к 2030 году, главной угрозой для Франции и европейцев станет риск открытой войны против сердца Европы», — следует из текста документа.

В документе особо отмечается, что хотя боевые действия развернутся за рубежом, Франция рискует быть втянутой в конфликт совместно с партнерами по альянсу.

В документе проводится тезис о так называемой якобы «российской угрозе», которая, по утверждению авторов, достигла больших масштабов и продолжит нарастать к 2030 году параллельно с ускорением темпов военного производства в России.

Ранее президент России Владимир Путин подчеркнул, что РФ не планирует нападать на страны НАТО.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше