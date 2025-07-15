Европа боится большой войны: во Франции спрогнозировали конфликт к 2030 году

Франция обнародовала актуальную стратегию национальной безопасности под названием «Национальный стратегический обзор — 2025» (RNS 2025). В документе, опубликованном Генеральным секретариатом по обороне и национальной безопасности, содержится предупреждение о значительном риске крупномасштабного военного конфликта в Европе к 2030 году, способного затронуть как саму Францию, так и ее союзнические государства.
«В ближайшие годы, а именно к 2030 году, главной угрозой для Франции и европейцев станет риск открытой войны против сердца Европы», — следует из текста документа.
В документе особо отмечается, что хотя боевые действия развернутся за рубежом, Франция рискует быть втянутой в конфликт совместно с партнерами по альянсу.
В документе проводится тезис о так называемой якобы «российской угрозе», которая, по утверждению авторов, достигла больших масштабов и продолжит нарастать к 2030 году параллельно с ускорением темпов военного производства в России.
Ранее президент России Владимир Путин подчеркнул, что РФ не планирует нападать на страны НАТО.