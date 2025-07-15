Европа боится большой войны: во Франции спрогнозировали конфликт к 2030 году

Франция обнародовала актуальную стратегию национальной безопасности под названием «Национальный стратегический обзор — 2025» (RNS 2025). В документе, опубликованном Генеральным секретариатом по обороне и национальной безопасности, содержится предупреждение о значительном риске крупномасштабного военного конфликта в Европе к 2030 году, способного затронуть как саму Францию, так и ее союзнические государства.