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Солистка группы «Винтаж» Анна Плетнева выступит в Волжском на День города

27 июля в городе-спутнике Волгограда состоится гала-концерт. Главной звездой вечера станет вокалистка группы «Винтаж» Анна Плетнева.

Как сообщает администрация города-спутника, 27 июля в 18.00 на главной сцене в парке Волжском ко Дню города состоится масштабный гала-концерт (12+), главной звездой которого станет вокалистка группы «Винтаж» Анна Плетнева.

Волжан предупредили, что в связи с большим числом гостей меры безопасности будут усилены вдвойне.

Добавим, в Волжском ко Дню рождения города запланирована насыщенная программа праздничных мероприятий, куда вошли семейные и спортивные конкурсы, велопробеги, фестивали и многое другое. На общественных пространствах и в парках состоится свыше 20 различных мероприятий.