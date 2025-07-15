Солистка группы «Винтаж» Анна Плетнева выступит в Волжском на День города

Как сообщает администрация города-спутника, 27 июля в 18.00 на главной сцене в парке Волжском ко Дню города состоится масштабный гала-концерт (12+), главной звездой которого станет вокалистка группы «Винтаж» Анна Плетнева.
Волжан предупредили, что в связи с большим числом гостей меры безопасности будут усилены вдвойне.
Добавим, в Волжском ко Дню рождения города запланирована насыщенная программа праздничных мероприятий, куда вошли семейные и спортивные конкурсы, велопробеги, фестивали и многое другое. На общественных пространствах и в парках состоится свыше 20 различных мероприятий.