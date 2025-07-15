Солистка группы «Винтаж» Анна Плетнева выступит в Волжском на День города

Добавим, в Волжском ко Дню рождения города запланирована насыщенная программа праздничных мероприятий, куда вошли семейные и спортивные конкурсы, велопробеги, фестивали и многое другое. На общественных пространствах и в парках состоится свыше 20 различных мероприятий.