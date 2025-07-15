«Зал потрясающий!» Финальным аккордом «Славянского базара» стал концерт звезд шансона

Открыл программу белорусский коллектив — трио «Розовые розы» с песней «Дождь». Для витебчан эта погода считается настолько привычной, особенно во время любимого фестиваля, что они уже не удивляются, когда с неба текут потоки воды, а со сцены льются композиции, посвященные этому природному явлению. С новой песней «Дамы» выступил белорусский артист Андрей Тямчик. Еще одну премьеру представила группа «Республика». Она посвящена самому дорогому человеку в жизни каждого из нас, который всегда поймет, поддержит, потому что «Только мама» знает, как залечить все наши душевные раны.