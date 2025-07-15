«Зал потрясающий!» Финальным аккордом «Славянского базара» стал концерт звезд шансона

15 июля, Витебск /Алеся Пушнякова — БЕЛТА/. Концерт звезд шансона завершил фестивальную программу «Славянского базара в Витебске», передает корреспондент БЕЛТА.
Концерт с участием известных шансонье уже 18 лет проходит на витебском фестивале. Сегодня он традиционно собирал полный зрительный зал в Летнем амфитеатре. Как отметили ведущие в самом начале, здесь можно было петь, танцевать, вести онлайн-трансляции и писать посты в социальных сетях. Поклонники звезд с первых выступлений одаривали артистов цветами.
Открыл программу белорусский коллектив — трио «Розовые розы» с песней «Дождь». Для витебчан эта погода считается настолько привычной, особенно во время любимого фестиваля, что они уже не удивляются, когда с неба текут потоки воды, а со сцены льются композиции, посвященные этому природному явлению. С новой песней «Дамы» выступил белорусский артист Андрей Тямчик. Еще одну премьеру представила группа «Республика». Она посвящена самому дорогому человеку в жизни каждого из нас, который всегда поймет, поддержит, потому что «Только мама» знает, как залечить все наши душевные раны.
Любимец публики Евгений Григорьев, известный как Жека, тепло отозвался о «Славянском базаре», витебских зрителях и спел о том, какая вокруг нас «Удивительная жизнь». Татьяна Тишинская нашла «Миллион причин», чтобы приехать в Витебск и представить свое творчество в фестивальной столице. Трогательную и проникающую в сердце слушателей песню «Мой самый лучший мужчина», как подчеркнула исполнительница Любовь Кубарева, может спеть любая женщина для своего возлюбленного, ведь в жизни каждой дамы обязательно есть или появится тот, кому она сможет сказать эти теплые и нежные слова.
Всегда с новыми композициями и любимыми зрителями хитами приезжает на фестиваль группа «Лесоповал». Музыканты рассказали корреспонденту БЕЛТА, что еще ни разу не пропустили это грандиозное мероприятие. «Белорусы — это наши братья. “Славянский базар” — это такой фестиваль, который объединяет очень разные жанры и творческие направления. Побывать на нем для каждого артиста — большая удача. Благодарный зритель, который так здорово нас принимает, заслуживает отдельных аплодисментов. Мы очень благодарны и проекту, и Беларуси за возможность побывать здесь», — рассказали артисты.
Участники группы подчеркнули, что им очень приятно, что каждый год повторяется история с реакцией зала на их выступление. «Каждый раз энергия, отданная зрителям, возвращается нам сторицей. Зал потрясающий, песни помнит, поет, это очень радует. Мы убеждаемся который год, что душа Беларуси живет и поет в Витебске», — сказали музыканты.
На концерте Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова, Ирина Круг, Катерина Голицына, Евгений Кемеровский, Сергей Любавин, Рада Рай, группа «Рождество» и другие артисты раскачали зал и подарили поклонникам шансона незабываемый вечер. -0-
Фото Александра Хитрова.