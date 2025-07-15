Актрисы Виктория Исакова и Дарья Мороз прокомментировали смерть Юрия Мороза

— Дорогие друзья! Сегодня от нас ушел наш прекрасный Юрочка! Никак иначе мы его не называли. Наши сердца полны любви и благодарности за каждую минуту, проведенную вместе. Любящий и любимый супруг, потрясающий отец, нежнейший дед, талантливый режиссер, умнейший и деликатнейший человек! Мы благодарим всех за поддержку, которая льется со всех сторон, — написала Исакова в Telegram-канале.