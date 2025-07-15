Актрисы Виктория Исакова и Дарья Мороз прокомментировали смерть Юрия Мороза

Два года режиссер Юрий Мороз боролся с онкологией. Семья поддерживала его: жена, актриса Виктория Исакова, дочери Дарья и Варвара, внучка Аня — все были рядом. 14 июля он скончался.
— Дорогие друзья! Сегодня от нас ушел наш прекрасный Юрочка! Никак иначе мы его не называли. Наши сердца полны любви и благодарности за каждую минуту, проведенную вместе. Любящий и любимый супруг, потрясающий отец, нежнейший дед, талантливый режиссер, умнейший и деликатнейший человек! Мы благодарим всех за поддержку, которая льется со всех сторон, — написала Исакова в Telegram-канале.
Она сообщила, что гражданская панихида пройдет 16 июля в Большом Траурном зале ЦКБ 1 в 10:00, потом траурная процессия переместится в храм Воскресения Словущего на Ваганьковском кладбище, где состоится отпевание.
Такой же пост позже появился в блоге старшей дочери режиссера, актрисы Дарьи Мороз.
О смерти Юрия Мороза стало известно 14 июля. Об этом сообщили на канале «Россия-Культура» со ссылкой на актера Дмитрия Харатьяна.
Вероятной причиной смерти режиссера стал рак поджелудочной железы. Незадолго до его кончины врачи присвоили ему паллиативный статус.