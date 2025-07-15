Голливуд платит, но Москва ближе: Зачем Борисов вложил 150 млн в Россию перед стартом в США?

Судя по графику съёмок актёра, он теперь живёт на две страны — в США и России. При этом в зарубежных реестрах нет информации о том, что он покупал или снимал жильё в Штатах. Зато, если верить отечественным реестрам, семья Борисова год назад обзавелась в Москве роскошной квартирой площадью 226 квадратов. Хоромы находятся в городской усадьбе Татищевой на Покровке — это Басманный район, вплотную к Чистым прудам. Здание построено незадолго до революции, из-за удачного расположения и нарядного розового фасада его знают все москвичи. Стоимость актива предположить сложно: аналогов в продаже нет. Если сравнивать с расценками на коммерческие помещения в цоколе, то около 150 млн рублей.