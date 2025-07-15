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«Картофельная писька»: Азилия Бэнкс слила онлайн-домогательства от Макгрегора в его день рождения

Боец смешанных единоборств Конор Макгрегор оказался в центре громкого скандала в 37-й день рождения. Рэп-исполнительница Азилия Бэнкс опубликовала в социальных сетях интимные фотографии спортсмена, которые он отправлял ей в директ. По словам певицы, это «подарок» от неё.

Источник: Life.ru

Экс-чемпион UFC прислал ей фотографию, на которых стоит полностью голый с привязанным неизвестным грузом к половому органу. Когда Бэнкс отказалась молчать, ирландец начал угрожать ей.

«Ты реально собираешься прислать мне фото своей картофельной письки и ещё угрожать, чтобы я никому не рассказала?» — написала Азилия под одним из постов.

Бэнкс дождалась дня рождения Макгрегора и опубликовала его интимные фотографии у себя. Стоит отметить, что невеста ирландца Ди Девлин опубликовала в соцсетях серию фотографий мужа и поздравила его с 37-летием. Ни она, ни Макгрегор пока по поводу интимных сообщений не ответили.

Ситуация обещает стать новым витком в медийном противостоянии, учитывая предыдущие выходки обеих сторон. Азилия Бэнкс известна своим крайне эпатажным поведением и многочисленными публичными конфликтами: в 2015 году её сняли с рейса Delta за гомофобные высказывания, а позднее она заявила, что все ирландки «уроды», хотя впоследствии просила помощи у Макгрегора. За последние годы Бэнкс перессорилась со множеством знаменитостей, включая Лану Дель Рей, Бейонсе, Lil Nas X, Зейна Малика и Илона Маска. Как и Макгрегор, она часто публикует оскорбительные сообщения в соцсетях, а затем удаляет их.

Ранее Life.ru писал, что Конор Макгрегор заявил о готовности провести бой UFC в Белом доме. Ирландский боец горячо поддержал инициативу американского президента Дональда Трампа, который запланировал провести бой промоушена в рамках празднования 250-летия независимости США в следующем году.

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