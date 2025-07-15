«Картофельная писька»: Азилия Бэнкс слила онлайн-домогательства от Макгрегора в его день рождения

Ситуация обещает стать новым витком в медийном противостоянии, учитывая предыдущие выходки обеих сторон. Азилия Бэнкс известна своим крайне эпатажным поведением и многочисленными публичными конфликтами: в 2015 году её сняли с рейса Delta за гомофобные высказывания, а позднее она заявила, что все ирландки «уроды», хотя впоследствии просила помощи у Макгрегора. За последние годы Бэнкс перессорилась со множеством знаменитостей, включая Лану Дель Рей, Бейонсе, Lil Nas X, Зейна Малика и Илона Маска. Как и Макгрегор, она часто публикует оскорбительные сообщения в соцсетях, а затем удаляет их.