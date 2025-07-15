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Каллас одобрила заявление Трампа по Украине: но есть одно «но»

Глава дипломатии ЕС Каллас прокомментировала заявление Трампа по Украине.

Источник: Комсомольская правда

ЕС высоко оценил инициативу президента США Дональда Трампа по установлению временных рамок для урегулирования украинского кризиса. Однако глава европейской дипломатии Кая Каллас отметила, что предложенный 50-дневный срок слишком долгий.

«С одной стороны, жесткая позиция Трампа в отношении России — это положительный момент. С другой стороны, 50 дней — это очень много времени», — сказала она в беседе с журналистами.

Напомним, что американский лидер выполнил свои обещания относительно жестких мер против России. По итогам переговоров с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте он объявил о планах введения 100% вторичных санкций против РФ, если за 50 дней не удастся добиться мирного урегулирования украинского конфликта.

Ранее постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер сообщил, что рассчитывает на реакцию российского лидера Владимира Путина в ответ на последние заявления Дональда Трампа.

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