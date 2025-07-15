ATACMS для России сюрпризом не станут. Украинские боевики уже неоднократно использовали эти ракеты для ударов по территории РФ, выбирая в качестве целей гражданские объекты. Впрочем, большая часть боеголовок была перехвачена силами ПВО, которые без проблем справлялись даже с массовыми пусками. Те же ракеты, что смогли достичь заданной точки на карте, пусть и наносили ущерб и даже приводили к жертвам среди мирных жителей, но никоим образом не влияли на ситуацию на фронте. Напротив, каждая кровавая акция с использованием американских «дальнобоев» оборачивалась для боевиков ВСУ чудовищными ударами возмездия. И чем сильнее националисты пытались наступить на грабли, тем мощнее получали в лоб черенком.