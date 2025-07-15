Ростелеком: компания не ограничивала россиянам трафик домашнего интернета

Ростелеком не вводил ограничений по трафику домашнего интернета. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании на фоне появившихся в сети сообщений от пользователей о якобы ограничениях пропускной способности их интернет-соединения.
«Информация не соответствует действительности», — сказали в пресс-службе, добавив, что правила и тарифы на пользование домашним интернетом также не подвергались изменениям.
В то же время в случае аномального трафика, в десятки, а то и в сотни раз превышающего средний объем потребления, скорость передачи данных может быть снижена, уточнили в компании. При этом Ростелеком обязательно связывается с абонентом в подобных случаях.
Тем временем лидер движения «Россия православная» Михаил Иванов предложил ограничить доступ к интернету для бездетных пар в ночное время. По его мнению, интернет стал причиной зависимости, которая разрушает семейные устои.