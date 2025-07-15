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Кондратьев: Краснодарский край, несмотря на мазут, принял в июне 2,5 млн туристов

Июнь в Краснодарском крае выдался непростым: дожди, транспортные сложности и временные ограничения на купание в Анапе из-за разлива нефтепродуктов. Однако региону удалось удержать высокий туристический поток.

Источник: Life.ru

«В июне наш регион принял 2,5 млн туристов. В условиях закрытых для купания анапских пляжей это можно считать успехом», — отметил губернатор Вениамин Кондратьев в эксклюзивном интервью Life.ru.

По его словам, курорты адаптировались к ситуации, перераспределив поток гостей между другими локациями. Особую популярность получили Сочи, Геленджик, Ейск и районы Азовского побережья.

Самое актуальное интервью для тех, кто собирается в отпуск, читайте по ссылке.

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