Губернатор Кубани раскрыл, какой курорт станет лидером по посещению в июле

«На Сочи приходится 59% от всех бронирований туров в Краснодарский край в июле, на Геленджик — 19%, а на Анапу — 13%», — сообщил губернатор Вениамин Кондратьев в эксклюзивном интервью Life.ru.
По словам главы региона, высокая загрузка популярных курортов подтверждает устойчивый спрос на отдых на юге России, несмотря на погодные и инфраструктурные сложности начала сезона.
Самое актуальное интервью для тех, кто собирается в отпуск, читайте по ссылке.
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Вениамин Кондратьев: губернатор Краснодарского края, юрист и семьянин
Кубань считается продовольственной житницей России: во все уголки страны регион поставляет свеклу, пшеницу, рис, фрукты и вино. С 2015 года субъект федерации возглавляет Вениамин Кондратьев. За десять лет под его руководством Краснодарский край добился немалых успехов: собрали главное из биографии политика.Читать дальше