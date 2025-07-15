Отключений мобильного интернета в РФ станет меньше

По словам собеседника «Известий», сейчас специалисты операторов перегружены заявками с требованиями об отключениях, которые присылают не уполномоченные на это руководители местного уровня. Эти заявки из регионов надо отправлять в Москву, рассматривать их и определять легитимны они или нет, составлять планы отключения — всё это требует времени, из-за этого не всегда доступ можно оперативно блокировать там, где это действительно нужно, уверяет он. С другой стороны, по ошибке доступ можно заблокировать там, где это в принципе не требуется.