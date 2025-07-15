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В Самарской области потеплеет до 30 градусов днем 15 июля

В 63-м регионе во вторник не ожидают каких-либо осадков. Подробнее о погоде рассказали представители Приволжского УГМС.

В 63-м регионе во вторник не ожидают каких-либо осадков. Подробнее о погоде рассказали представители Приволжского УГМС.

Синоптики прогнозируют переменную облачность. Столбики термометров в Самарской области днем 15 июля будут показывать от +25 до +30 градусов по Цельсию.

Специалисты обещают северо-западный ветер с порывами примерно от 5 до 10 метров в секунду.

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