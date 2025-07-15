Закат окрасил небо над Казанью в цвет российского триколора

Ранее над российскими городами восходила так называемая «Оленья луна», которую запечатлели многочисленные свидетели. Особое внимание привлек необычный оттенок ночного светила — самого яркого полнолуния июля, достигшего пика 10 июля в 23:37 по московскому времени.