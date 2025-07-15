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Закат окрасил небо над Казанью в цвет российского триколора

Вечером 14 июля жители Казани стали свидетелями необычного природного спектакля: небо над столицей Татарстана окрасилось в цвета российского триколора, создавая впечатляющее зрелище.

Вечером 14 июля жители Казани стали свидетелями необычного природного спектакля: небо над столицей Татарстана окрасилось в цвета российского триколора, создавая впечатляющее зрелище. Об этом сообщает Life.ru.

Ближе к экватору лета, когда солнце начало опускаться к горизонту, над городом развернулся живописный ярко-розовый закат. В некоторых районах Казани небо приобрело оттенки белого, синего и красного, четко напоминавших цвета национального флага.

Это редкое природное явление, вызвавшее ассоциации с российским триколором, стало ярким акцентом вечера и, по словам очевидцев, эффектно отметило середину лета. Фотографии необычного заката быстро распространились в социальных сетях.

Ранее над российскими городами восходила так называемая «Оленья луна», которую запечатлели многочисленные свидетели. Особое внимание привлек необычный оттенок ночного светила — самого яркого полнолуния июля, достигшего пика 10 июля в 23:37 по московскому времени.