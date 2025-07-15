ЛДПР предложила штрафовать за отказ в полисе ДМС пожилым людям

«Если мы говорим о ДМС, то мы говорим о том, что человек готов за собственные средства купить полис ДМС с определенным расширенным перечнем услуг в случае, если он заболеет или получит травму. Соответственно, страховым компаниям невыгодно продавать полисы добровольного медицинского страхования людям, у которых уже есть проблемы со здоровьем. То есть это либо инвалиды, либо люди пожилого возраста, так как они более склонны к заболеваниям. В этом случае страховая компания несет дополнительные страховые риски, если человек заболеет или обратится по какому-то поводу в лечебное учреждение. Причем он может обратиться в любую частную клинику, и частная клиника за деньги страховой компании будет оказывать те или иные услуги. Мы считаем, что страховые компании не вправе отказывать в выдаче полиса и прописываем это отдельно законодательно», — добавил он.