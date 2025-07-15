Грэма* осадили в Сенате США: новые санкции против РФ вводить не будут

Лидер сенатских республиканцев Джон Тьюн заявил, что верхняя палата Конгресса США временно откладывает рассмотрение антироссийского санкционного законопроекта сенатора Линдси Грэма*. Такое решение последовало после заявлений экс-президента Дональда Трампа о планах ужесточить экономическое давление на РФ.
«Прямо сейчас президент намерен сделать кое-что из этого самостоятельно. Если в какой-то момент президент решит, что это разумно и принесет дополнительную пользу, усилив рычаги влияния… то мы это сделаем. Мы будем готовы», — пояснил Тьюн в беседе с журналистами.
Тьюн подчеркнул, что Сенат будет согласовывать свои действия с администрацией президента и нижней палатой Конгресса, чтобы сохранять оперативную готовность к введению мер в любой момент.
Ранее Трамп заявил о намерении ввести вторичные санкции против РФ и российских торговых партнеров в размере 100%, если мирное урегулирование на Украине не будет достигнуто в течении 50 дней.
* — Внесен в список террористов и экстремистов на территории РФ.