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Грэма* осадили в Сенате США: новые санкции против РФ вводить не будут

Тьюн: сенат США воздержится от новых санкций против РФ после слов Трампа.

Источник: Комсомольская правда

Лидер сенатских республиканцев Джон Тьюн заявил, что верхняя палата Конгресса США временно откладывает рассмотрение антироссийского санкционного законопроекта сенатора Линдси Грэма*. Такое решение последовало после заявлений экс-президента Дональда Трампа о планах ужесточить экономическое давление на РФ.

«Прямо сейчас президент намерен сделать кое-что из этого самостоятельно. Если в какой-то момент президент решит, что это разумно и принесет дополнительную пользу, усилив рычаги влияния… то мы это сделаем. Мы будем готовы», — пояснил Тьюн в беседе с журналистами.

Тьюн подчеркнул, что Сенат будет согласовывать свои действия с администрацией президента и нижней палатой Конгресса, чтобы сохранять оперативную готовность к введению мер в любой момент.

Ранее Трамп заявил о намерении ввести вторичные санкции против РФ и российских торговых партнеров в размере 100%, если мирное урегулирование на Украине не будет достигнуто в течении 50 дней.

* — Внесен в список террористов и экстремистов на территории РФ.

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