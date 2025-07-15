Грэма* осадили в Сенате США: новые санкции против РФ вводить не будут

«Прямо сейчас президент намерен сделать кое-что из этого самостоятельно. Если в какой-то момент президент решит, что это разумно и принесет дополнительную пользу, усилив рычаги влияния… то мы это сделаем. Мы будем готовы», — пояснил Тьюн в беседе с журналистами.