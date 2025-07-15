Непобеждённый боец UFC из России выбыл за две недели до важного боя

Напомним, в своём последнем поединке 8 декабря 2024 года Евлоев одержал знаковую победу над экс-чемпионом UFC в легчайшем весе Алджамейном Стерлингом, что делало его претендентом на титул. Организаторам UFC теперь предстоит оперативно найти замену россиянину либо перенести этот бой на UFC 319, который состоится 17 августа в Чикаго, штат Иллинойс.