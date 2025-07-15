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Непобеждённый боец UFC из России выбыл за две недели до важного боя

Российский боец Мовсар Евлоев, сохраняющий безупречный профессиональный рекорд (19−0), не сможет выйти на бой против американца Аарона Пико. Их поединок был соглавным на турнире UFC Fight Night 26 июля в Абу-Даби.

Источник: Life.ru

По данным портала Red Corner MMA, 31-летний спортсмен получил травму либо столкнулся с иными проблемами со здоровьем во время подготовки в Таиланде. Точный характер повреждений и сроки восстановления пока неизвестны.

Напомним, в своём последнем поединке 8 декабря 2024 года Евлоев одержал знаковую победу над экс-чемпионом UFC в легчайшем весе Алджамейном Стерлингом, что делало его претендентом на титул. Организаторам UFC теперь предстоит оперативно найти замену россиянину либо перенести этот бой на UFC 319, который состоится 17 августа в Чикаго, штат Иллинойс.