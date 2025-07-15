Трамп заявил, что может подписать указ о переименовании «соккера» в футбол

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что планирует подписать указ о переименовании «соккера» в футбол.
«Я думаю, мы можем сделать это», — сказал он журналистам.
Представители средств массовой информации задали вопрос о возможности введения указа о переименовании «соккера».
Напомним, в США официальным названием футбола является «соккер».
Трамп присутствовал на матче «Челси» — ПСЖ, который состоялся в Нью-Йорке. Лондонский футбольный клуб «Челси» одержал победу на «Пари Сен-Жермен», счёт встречи составил 3:0.
Ранее сообщалось, что футболисты ФК «Челси» из Лондона получили награды из рук Трампа.
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