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Трамп заявил, что может подписать указ о переименовании «соккера» в футбол

В США официальным названием футбола является «соккер».

Источник: Аргументы и факты

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что планирует подписать указ о переименовании «соккера» в футбол.

«Я думаю, мы можем сделать это», — сказал он журналистам.

Представители средств массовой информации задали вопрос о возможности введения указа о переименовании «соккера».

Напомним, в США официальным названием футбола является «соккер».

Трамп присутствовал на матче «Челси» — ПСЖ, который состоялся в Нью-Йорке. Лондонский футбольный клуб «Челси» одержал победу на «Пари Сен-Жермен», счёт встречи составил 3:0.

Ранее сообщалось, что футболисты ФК «Челси» из Лондона получили награды из рук Трампа.

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