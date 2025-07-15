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В России перестанут массово отключать интернет

В России планируют сократить количество массовых отключений мобильного интернета и ввести четкое регулирование таких процессов. Об этом сообщили высокопоставленные источники на рынке связи. По их данным, соответствующие меры уже обсуждают Минцифры с бизнесом.

Власти озаботились проблемой повсеместной блокировки интернета.

В России планируют сократить количество массовых отключений мобильного интернета и ввести четкое регулирование таких процессов. Об этом сообщили высокопоставленные источники на рынке связи. По их данным, соответствующие меры уже обсуждают Минцифры с бизнесом.

«В числе рассматриваемых инициатив — создание единого государственного органа, который будет отвечать за принятие решений по отключению мобильного интернета, а также запуск системы оперативного оповещения пользователей о возможных ограничениях», — пояснили собеседники «Известий». Сейчас распоряжения об отключениях часто поступают одновременно от региональных и федеральных структур, что приводит к неразберихе и сомнениям в обоснованности таких мер, подчеркивают эксперты.

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Вопрос регулирования массовых отключений мобильного интернета стал актуальным на фоне участившихся случаев использования этой меры для борьбы с БПЛА. Представители отрасли подчеркивают, что заранее определенные правила и единая координация позволят минимизировать неудобства для граждан и бизнеса, а также повысить прозрачность принимаемых решений.

Ранее URA.RU писало, что массовые жалобы на скорость интернета вынудили объясняться «Ростелеком». Провайдер заверил, что урезает трафик только в исключительных случаях.

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