Санкции помогают наладить культурные связи с Индией

Торговые отношения Москвы и Индии с 2020 года достигли своего пика — за эти годы товарооборот между странами увеличился в пять раз. Доля Индии в структуре поставок Москвы в дружественные страны составила четыре процента, а объем торговли превышает 64 миллиона долларов. По словам генерального директора МЭЦ Виталия Степанова, активное сотрудничество учреждения со страной началось еще в 2022 году. С тех пор было проведено пять бизнес-миссий, которые помогли столичным предпринимателям заключить взаимовыгодные контракты с индийскими корпорациями.