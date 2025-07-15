Санкции помогают наладить культурные связи с Индией

В Московской торгово-промышленной палате состоялась встреча президента МТПП Владимира Платонова с делегацией Ассоциации ChemTECH (Индия). «Вечерняя Москва» узнала, как развивается торговля между Москвой и Индией.
Так, ассоциация занимается проведением Международной выставки и конференции Chemtech World Expo. Мероприятие считается одним из самых влиятельных в мире по химической тематике.
— Выставку посещают руководители и сотрудники химических лабораторий, промышленных предприятий, государственных организаций, министерств, промышленных ассоциаций и компаний Индии и других стран Азии, Европы и СНГ, — рассказал руководитель ассоциации Судханшу Нагар. — Также выставка открыта для частных предпринимателей, руководителей текстильных, сельскохозяйственных, пищевых, фармацевтических, нефтехимических, металлургических предприятий. Индия заинтересована в том, чтобы построить промышленные отношения со всем миром.
В рамках встречи делегации обсудили поддержку мероприятия на уровне посольства РФ, а также поговорили о возможном включении в перечень субсидируемых Российским экспортным центром выставок. Со стороны МТПП Владимир Платонов обещал оказать всю необходимую информационную поддержку предпринимателям, чтобы они могли принять участие в составе российской делегации.
Торговые отношения Москвы и Индии с 2020 года достигли своего пика — за эти годы товарооборот между странами увеличился в пять раз. Доля Индии в структуре поставок Москвы в дружественные страны составила четыре процента, а объем торговли превышает 64 миллиона долларов. По словам генерального директора МЭЦ Виталия Степанова, активное сотрудничество учреждения со страной началось еще в 2022 году. С тех пор было проведено пять бизнес-миссий, которые помогли столичным предпринимателям заключить взаимовыгодные контракты с индийскими корпорациями.
— В результате такого сотрудничества мы заключили 59 контрактов на сумму свыше миллиарда рублей. Мы продолжим развивать наше партнерство и надеемся, что высокий интерес к продуктам наших компаний со стороны индийских коллег откроет для двух стран новые перспективы сотрудничества, — подчеркнул Степанов.
В Индии пользуются успехом товары для детей, пищевые продукты, онлайн-курсы, кинофильмы. Также между нашими странами заключаются новые договоры о создании киноигровых пространств для разработки и совместного производства контента — видеоигр, кино, сериалов. В условиях санкций такое сотрудничество поможет противостоять различным вызовам.
СПРАВКА.
Развитие серьезных экономических российскоиндийских отношений началось в 1950—1960-х, когда Индия освободилась от колониальной зависимости от Великобритании, а СССР активно углублял отношения со странами третьего мира. После распада Советского Союза сотрудничество стало довольно скромным относительно масштабов экономик двух стран. Товарооборот был небольшим из-за экономического кризиса в России в 1990-е годы.