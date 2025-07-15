Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 15 июля 2025

Погода в Иркутске 15 июля 2025 обещает переменную облачность без существенных осадков, однако вечером может пройти небольшой дождь с грозой. Как сообщили КП-Иркутск в Иркутском Гидрометцентре, воздух прогреется до +30…+32 градусов, температура ночью +16…+18. Ветер 4−9 м/с, порывы до 14 м/с, в пригородной зоне 15−17 м/с.
Погода в Иркутске 15 июля 2025.
— Переменная облачность, местами кратковременные дожди, днем в западных, центральных, южных районах кратковременные, сильные дожди, ливни, в отдельных районах грозы, утром туман, ветер юго-восточный с переходом на северо-западный 5−10 м/с, порывы ночью до 13 м/с, днем до 15−18 м/с, — рассказывают синоптики о погоде в регионе.
В Приангарье столбик термометра поднимется до +27…+32, если будет облачно, то до +19…+24. Температура ночью +13…+18, при прояснении +4…+9. Вот что обещает погода в Иркутске 15 июля 2025.