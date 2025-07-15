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Хабаровские авиалинии открывают продажу билетов на рейсы в Охотск

Дополнительные вылеты запланированы на август.

Источник: Комсомольская правда

Жителям Охотского округа станет проще добираться в Хабаровск. Авиакомпания объявила о запуске дополнительных рейсов на август. Продажа билетов стартует уже сегодня. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Во вторник, 15 июля, после 11:00 «Хабаровские авиалинии» откроют продажу билетов на дополнительные рейсы №№ 419 и 420 по маршруту Хабаровск — Охотск — Хабаровск. Об этом сообщили в компании.

Перелеты будут выполняться на самолете Ан-24 по выходным дням, а также 11, 13, 25 и 28 августа.

Напомним, ежемесячная продажа билетов на эти направления ведется только в кассах авиакомпании. Такой порядок введен, чтобы обеспечить доступность перелетов для жителей Охотского муниципального округа.