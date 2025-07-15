Столичные беспилотники эффективно помогают фронту

— Мы улучшили гидроизоляцию, чтобы дроны могли летать в дождь и долго храниться в полевых условиях, — отметил Романов. — Также мы герметизируем винты, что делает разборку сложнее. И дрон не сломается при транспортировке. Но если военные попросят этого не делать, мы учтем их пожелания. Например, новая модель «Икар» — это 10-дюймовый дрон со сменными модулями: видеопередатчиками, радиоприемниками и ленточным сбросом. Он оснащен поворотной камерой с возможностью переключения между ночным и тепловизионным режимами. Это позволяет оператору обнаруживать противника даже в темноте или в непогоду. Изобретатели активно работают с подразделениями ВС РФ, получая от бойцов обратную связь. Так, они учли рассказы о зарубежных системах РЭБ, которые используют ВСУ.