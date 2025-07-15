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Столичные беспилотники эффективно помогают фронту

Столичные изобретатели представили новую линейку беспилотников. Некоторые из них уже находятся на передовой. Корреспондент «Вечерней Москвы» выяснил, чем они отличаются от старых моделей.

Столичные изобретатели представили новую линейку беспилотников. Некоторые из них уже находятся на передовой. Корреспондент «Вечерней Москвы» выяснил, чем они отличаются от старых моделей.

На севере Москвы, в небольшом цеху, ежедневно производят несколько дронов самых разных типов — от ударных, способных нести взрывчатку, до минных, которые оснащены ловушками для противника. Недавно специалисты частного инженерного бюро представили линейку функционально специализированных БПЛА и цифровых систем управления боем. В их числе ударный дронкамикадзе «Икар», тяжелый инженерный дрон-минер (гексакоптер с шестью роторами) «Горгона», воздушный ретранслятор «Персей» — устройство связи, соединяющее удаленные радиопередатчики. Сотрудник бюро Руслан Романов рассказал «ВМ», что новая серия дронов способна переносить тяжелые боеприпасы без потери скорости и маневренности.

— Наши дроны оснащены ключевыми деталями, которые позволяют «птичке» преодолевать большие расстояния и поднимать тяжелые грузы. Во многих дронах, которые часто отправляются на фронт, отсутствуют разъем питания батареи, усиленный силовой кабель для подключения аккумулятора, а также система охлаждения, — объяснил Руслан Романов.

Кроме того, разработчики уделили особое внимание гидроизоляции. Поскольку дроны могут месяцами храниться в блиндажах или на складах, защита от влаги критически важна.

— Мы улучшили гидроизоляцию, чтобы дроны могли летать в дождь и долго храниться в полевых условиях, — отметил Романов. — Также мы герметизируем винты, что делает разборку сложнее. И дрон не сломается при транспортировке. Но если военные попросят этого не делать, мы учтем их пожелания. Например, новая модель «Икар» — это 10-дюймовый дрон со сменными модулями: видеопередатчиками, радиоприемниками и ленточным сбросом. Он оснащен поворотной камерой с возможностью переключения между ночным и тепловизионным режимами. Это позволяет оператору обнаруживать противника даже в темноте или в непогоду. Изобретатели активно работают с подразделениями ВС РФ, получая от бойцов обратную связь. Так, они учли рассказы о зарубежных системах РЭБ, которые используют ВСУ.

— Противник применяет разные технологии по борьбе с дронами. Например, у некоторых подразделений ВСУ стоят израильские РЭБ-системы. При обнаружении летящего дрона они при помощи лазера его сбивают, — объясняет Руслан. — Помимо этого, наши бойцы находили РЭБ, в которых был загружен искусственный интеллект. При помощи стрелкового оружия бот может сбить беспилотник.

Но с воздушными ретрансляторами, оптоволокном, грамотной тактикой и артиллерией можно нейтрализовать такие системы и «опорники».

Помимо этого, изобретатели недавно создали наземную станцию «Гелиос», которая усиливает сигнал управления и принимает видеосигнал. Система делится на две части — кейс, в котором работает оператор БПЛА, и блок управления, расположенный на мачте, где закреплены принимающие и передающие антенны. Данная система позволяет выполнять задачи на расстоянии более 60 километров. Сейчас московская команда разрабатывает автономный комплекс, объединяющий БПЛА-разведчиков, децентрализованные ударные группы («гнезда») и удаленный пункт управления в единую сеть.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ.

Юрий Самонкин, политолог, директор АНО «Евразийский институт молодежных инициатив»:

— Действительно, в ходе спецоперации мы видим, что сейчас формируется развитие всего военного комплекса. Беспилотники в некоторых ситуациях оказываются эффективнее танков, артиллерии и другой техники. БПЛА дистанционно проводят разведку, эффективно справляются со многими задачами. Опыт проведения спецоперации используется уже практически во всем мире.

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