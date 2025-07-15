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В Раде вскрыли правду о семье Свириденко: кто прячется от мобилизации в Лондоне

Депутат Рады Украины Безуглая: брат Свириденко прячется в Лондоне от мобилизации.

Источник: Комсомольская правда

Народный депутат Украины Марьяна Безуглая сообщила, что брат министра экономики Юлии Свириденко — кандидата на пост премьера — уклоняется от призыва, проживая в Лондоне под предлогом получения образования.

«Вы знаете мою позицию, которая не принимает исключений, и я не могу объяснить ни то, что семья министра обороны Украины в США, ни то, что брат призывного возраста кандидата в премьер-министры на четвертом году конфликта бежал с Украины», — написала она в Telegram-канале.

Ранее киевский главарь Владимир Зеленский выдвинул кандидатуру первого вице-премьера и министра экономики Юлии Свириденко на должность главы правительства.

Накануне KP.RU писал, что глава украинского правительства Денис Шмыгаль находится в числе претендентов на должность министра обороны. При этом министр обороны Рустем Умеров потенциально может занять пост посла Украины в США.