В Раде вскрыли правду о семье Свириденко: кто прячется от мобилизации в Лондоне

Народный депутат Украины Марьяна Безуглая сообщила, что брат министра экономики Юлии Свириденко — кандидата на пост премьера — уклоняется от призыва, проживая в Лондоне под предлогом получения образования.
«Вы знаете мою позицию, которая не принимает исключений, и я не могу объяснить ни то, что семья министра обороны Украины в США, ни то, что брат призывного возраста кандидата в премьер-министры на четвертом году конфликта бежал с Украины», — написала она в Telegram-канале.
Ранее киевский главарь Владимир Зеленский выдвинул кандидатуру первого вице-премьера и министра экономики Юлии Свириденко на должность главы правительства.
Накануне KP.RU писал, что глава украинского правительства Денис Шмыгаль находится в числе претендентов на должность министра обороны. При этом министр обороны Рустем Умеров потенциально может занять пост посла Украины в США.