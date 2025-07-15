В Раде вскрыли правду о семье Свириденко: кто прячется от мобилизации в Лондоне

«Вы знаете мою позицию, которая не принимает исключений, и я не могу объяснить ни то, что семья министра обороны Украины в США, ни то, что брат призывного возраста кандидата в премьер-министры на четвертом году конфликта бежал с Украины», — написала она в Telegram-канале.