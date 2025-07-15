Каждый пятый россиянин скучает по работе в отпуске, показало исследование

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Каждый пятый россиянин признался, что скучает по своей работе во время отпуска (21%), причем чаще женщины, чем мужчины, говорится в исследовании SuperJob для РИА Новости.
«Каждый пятый россиянин признался, что скучает по своей работе во время отпуска (21%). Женщины с грустью вспоминают трудовые будни, находясь на отдыхе, чаще мужчин: 24% против 19% соответственно», — показало исследование на основе опроса 3000 респондентов.
«Не нужно так много готовить, на обед — в корпоративную столовую»; «После 2—3 недель отпуска начинаю скучать по коллегам», — комментируют россиянки.
Больше всего же скучающих по работе оказалось среди опрошенных с доходом до 50 тысяч рублей (24%): «Скучно. Привычка ходить на работу», — объясняют они.
Однако большинство респондентов (62%) признались, что не грустят в отпуске из-за отсутствия рабочей нагрузки: «Надо отдыхать от рутины этой, и лучше за городом или у моря»; «Нет, потому что отпуск обычно удается!».
При этом остальные 17% затруднились ответить про отношение к рабочим будням во время отдыха.