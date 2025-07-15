Китай успешно запустил грузовой корабль Tianzhou-9 к орбитальной станции

Для запуска использовалась ракета CZ-7 — 53-метровая двухступенчатая жидкостная ракета с диаметром обтекателя 4,2 метра. Этот носитель способен выводить до 14 тонн полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту. Нынешний пуск стал 20-м в истории данной ракеты и третьим с начала 2025 года.