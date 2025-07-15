Раскрыто, какие продукты подешевеют в августе

«Полагаю, что в августе 2025 года мы увидим снижение цен на картофель (в 1,5−2 раза), лук (на 30−35%), морковь (на 30−35%), капусту (на 30−40%), свеклу (15−20%). Томаты, вероятнее всего, подешевеют на 30−40%, а огурцы — на 15−20%. На 10−15% может подешеветь свежая зелень (лук, укроп, петрушка)», — говорит эксперт.