Раскрыто, какие продукты подешевеют в августе

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. В августе в России подешевеют картофель, лук, морковь, капуста, свекла, огурцы, свежая зелень, яблоки, груши, сливы и бахчевые. Такой прогноз в беседе с агентством «Прайм» дал доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Игорь Балынин.
Снижение цен связано c поступлением на прилавки отечественного урожая.
«Полагаю, что в августе 2025 года мы увидим снижение цен на картофель (в 1,5−2 раза), лук (на 30−35%), морковь (на 30−35%), капусту (на 30−40%), свеклу (15−20%). Томаты, вероятнее всего, подешевеют на 30−40%, а огурцы — на 15−20%. На 10−15% может подешеветь свежая зелень (лук, укроп, петрушка)», — говорит эксперт.
Помимо этого, на 20−25% упадут цены на яблоки и груши, в два раза подешевеют арбузы и дыни, а к концу августа в два-три раза снизятся цены на сливы.