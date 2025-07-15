Прокуратура держит на контроле стройку амбулатории в селе Хабаровского края

Прокурор Охотского района проверил, как продвигается строительство амбулатории в селе Арка. Стоимость контракта составляет почти 200 миллионов рублей. Сдать объект планируют в августе 2025 года. Однако темпы строительства вызывают вопросы. Подрядчику указали на необходимость ускорить работы и привлечь дополнительные ресурсы, чтобы успеть в срок.