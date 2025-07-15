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Прокуратура держит на контроле стройку амбулатории в селе Хабаровского края

Подрядчику указали на отставание и предупредили о риске нарушения сроков.

Источник: РИА "Новости"

В Охотском округе следят за строительством медицинского объекта. Амбулатория в селе Арка должна быть готова к следующему лету. Но уже есть опасения по поводу сроков. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Прокурор Охотского района проверил, как продвигается строительство амбулатории в селе Арка. Стоимость контракта составляет почти 200 миллионов рублей. Сдать объект планируют в августе 2025 года. Однако темпы строительства вызывают вопросы. Подрядчику указали на необходимость ускорить работы и привлечь дополнительные ресурсы, чтобы успеть в срок.

«Из-за риска несоблюдения графика и возможных проблем с доступностью медицинской помощи прокурор объявил компании предостережение», — рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Возведение амбулатории находится на особом контроле прокуратуры.