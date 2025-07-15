Spiegel: в Европе были иные ожидания о большого заявления Трампа о РФ

«Вопрос в том, почему они должны это делать? На самом деле, такого рода прямые тарифы, вероятно, не слишком сильно повлияли бы на российскую экономику. В 2023 году РФ экспортировала в США товаров на общую сумму менее пяти миллиардов долларов. В 2024 году их стало ещё меньше», — отметил автор.