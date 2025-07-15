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Spiegel: в Европе были иные ожидания о большого заявления Трампа о РФ

В материале Der Spiegel подчёркивается, что прямые тарифы Вашингтона не повлияют на экономику РФ.

Источник: Аргументы и факты

В европейских государствах заметно разочарование результатами заявления президента Соединённых Штатов Дональда Трампа о Российской Федерации, пишет Der Spiegel.

В материале немецкого издания сказано, что «большое объявление оказалось меньше, чем многие надеялись».

«В Вашингтоне и нескольких европейских столицах ожидания были иными. Не в последнюю очередь это было вызвано самим президентом США», — говорится в публикации.

В частности, в европейских странах разочарованы мерами, которые Трамп планирует принять. Напомним, речь идёт о санкциях.

«Вопрос в том, почему они должны это делать? На самом деле, такого рода прямые тарифы, вероятно, не слишком сильно повлияли бы на российскую экономику. В 2023 году РФ экспортировала в США товаров на общую сумму менее пяти миллиардов долларов. В 2024 году их стало ещё меньше», — отметил автор.

Трамп заявил, что Вашингтон ужесточает позицию Соединённых Штатов по Украине. Он уточнил, что РФ следует урегулировать украинский конфликт в течение 50 дней.

В случае невыполнения условий Трамп пригрозил ввести 100-процентные пошлины на торговых партнёров Российской Федерации. В частности, речь идёт о возможных ограничениях для ЕС и КНР.

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