Spiegel: в Европе были иные ожидания о большого заявления Трампа о РФ

В европейских государствах заметно разочарование результатами заявления президента Соединённых Штатов Дональда Трампа о Российской Федерации, пишет Der Spiegel.
В материале немецкого издания сказано, что «большое объявление оказалось меньше, чем многие надеялись».
«В Вашингтоне и нескольких европейских столицах ожидания были иными. Не в последнюю очередь это было вызвано самим президентом США», — говорится в публикации.
В частности, в европейских странах разочарованы мерами, которые Трамп планирует принять. Напомним, речь идёт о санкциях.
«Вопрос в том, почему они должны это делать? На самом деле, такого рода прямые тарифы, вероятно, не слишком сильно повлияли бы на российскую экономику. В 2023 году РФ экспортировала в США товаров на общую сумму менее пяти миллиардов долларов. В 2024 году их стало ещё меньше», — отметил автор.
Трамп заявил, что Вашингтон ужесточает позицию Соединённых Штатов по Украине. Он уточнил, что РФ следует урегулировать украинский конфликт в течение 50 дней.
В случае невыполнения условий Трамп пригрозил ввести 100-процентные пошлины на торговых партнёров Российской Федерации. В частности, речь идёт о возможных ограничениях для ЕС и КНР.