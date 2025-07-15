Герой России Игорь Юргин: Командир должен подавать пример подчиненным

Мы вошли в Волчанск, встретили легкое сопротивление, быстро его подавили, зачистили район и продолжили движение. Дальше пошли населенные пункты Белый Колодец и Мартово. Там уже приходилось отбивать постоянные атаки — противник работал плотно. В Мартове особенно запомнился один момент. С двумя бойцами выдвинулся на окраину села — визуально все было спокойно, но что-то настораживало. Заняли огневые позиции на окраине поля. Я назначил сектора наблюдения и сам стал следить через оптический прицел за обстановкой. Через какое-то время замечаю на ухоженном поле движение кустов, которых по законам матушки-природы там быть не должно. Это были разведчики противника. Надо признать, действовали они грамотно. В итоге мы открыли огонь, по результату — две цели ликвидированы. У противника забрали радиостанцию и передали командиру полка. Прослушивание переговоров помогло избежать засады и приготовить свою собственную. Вот за этот эпизод я и был представлен к первому ордену Мужества. Все происходило быстро, но четко. Дальше уже и не вспомню, за что получал — много штурмовали, семь раз были в окружении. Много было боев.