Герой России Игорь Юргин: Командир должен подавать пример подчиненным

Военкор «Вечерней Москвы», лейтенант Марат Чернышов продолжает работу в зоне СВО. Он пообщался с Героем Российской Федерации Игорем Васильевичем Юргиным — бывшим командиром штурмового отряда «Черная Мамба» 252-го мотострелкового полка, который стал выпускником президентской программы «Время героев». Теперь он возглавляет один из департаментов Министерства просвещения РФ. Игорь Юргин рассказал «ВМ» о своем боевом опыте и переходе на госслужбу.
Боевой путь и жизнь Игоря Юргина — пример того, как упорство, дисциплина и верность долгу могут привести человека к высоким достижениям. Игорь Васильевич, офицер, прошедший тяжелейшие сражения на передовой и успешно реализовавший себя на высших государственных постах, рассказал о своем непростом, но вдохновляющем пути.
Быть офицером — высшая честь.
— Игорь Васильевич, ваш путь от сына простых рабочих из Якутии до Героя России и государственного деятеля поразителен. Какие качества, на ваш взгляд, помогли вам достичь таких высот?
— Самые важные качества, которые заложили во мне родители, — честность и дисциплина. Отец работал водителем «БелАЗа», мама была машинистом мостового крана. Семья была простой, но крепкой. С детства занимался дзюдо и самбо — это сформировало твердый характер и умение не сдаваться перед трудностями.
— С чего началась ваша военная карьера?
— После окончания Дальневосточного высшего общевойскового командного училища я начал службу командиром взвода снайперов в 20-й гвардейской общевойсковой Краснознаменной армии. Затем я был назначен командиром разведывательного взвода, позднее возглавил стрелковую роту. Именно там проходило мое становление как командира.
— Почему решили стать военным?
— Это решение пришло еще в школе. Я мечтал служить Родине, защищать ее. Для меня быть офицером — высшая честь, поэтому поступил в Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище.
Идти впереди.
— Как складывались ваши отношения с подчиненными?
— Я всегда старался быть рядом с бойцами, жить их жизнью. Занимался спортом вместе с ними, ел ту же еду, не давал послаблений ни себе, ни подчиненным. В этом и был секрет авторитета. Я не просто отдавал команды — я показывал личным примером, что всегда готов идти в бой первым и брать ответственность на себя. Боевые действия научили нас всех быть одной большой семьей.
— Игорь Васильевич, вы удостоены высокого звания Героя России, а также награждены орденом Мужества и двумя медалями «За отвагу». Расскажите, пожалуйста, о первом боевом эпизоде. Что тогда произошло, и как складывалась обстановка в самом начале СВО?
— Это был самый первый день СВО. По плану мы должны были идти в одном боевом порядке, но ситуация на земле резко изменилась — и я оказался в составе головной колонны. Вел колонну 2-го батальона тактической группы, причем на МТ-ЛБ, а на ней нет вооружения. Моя основная задача как командира стрелковой роты снайперов — прикрытие разведвзвода, который в это время резал «колючку» и прокладывал понтонный мост через водную преграду в районе Волчанска (Харьковская область).
Мы вошли в Волчанск, встретили легкое сопротивление, быстро его подавили, зачистили район и продолжили движение. Дальше пошли населенные пункты Белый Колодец и Мартово. Там уже приходилось отбивать постоянные атаки — противник работал плотно. В Мартове особенно запомнился один момент. С двумя бойцами выдвинулся на окраину села — визуально все было спокойно, но что-то настораживало. Заняли огневые позиции на окраине поля. Я назначил сектора наблюдения и сам стал следить через оптический прицел за обстановкой. Через какое-то время замечаю на ухоженном поле движение кустов, которых по законам матушки-природы там быть не должно. Это были разведчики противника. Надо признать, действовали они грамотно. В итоге мы открыли огонь, по результату — две цели ликвидированы. У противника забрали радиостанцию и передали командиру полка. Прослушивание переговоров помогло избежать засады и приготовить свою собственную. Вот за этот эпизод я и был представлен к первому ордену Мужества. Все происходило быстро, но четко. Дальше уже и не вспомню, за что получал — много штурмовали, семь раз были в окружении. Много было боев.
Застали врага врасплох.
— Вы удостоены высокого звания Героя Российской Федерации — одной из самых почетных наград в нашей стране. Расскажите, пожалуйста, за какие действия и с каким эпизодом это связано.
Операцию на подступах к Макеевке (ЛНР. — «ВМ») считаю одной из ключевых на своем боевом пути. Тогда мы работали на сватовском направлении — район балки Журавка, далее — выход к Макеевке. Это место противник превратил в мощнейший укрепрайон: позиции продуманы, инженерно подготовлены, простреливаются с нескольких направлений. До нас ни одна штурмовая группа не смогла там закрепиться — все попытки либо захлебнулись либо дали большие потери.
Моему отряду, в составе которого было много недавно прибывших бойцов, поставили задачу провести отвлекающий маневр. То есть по факту — зайти туда, где нас не ждут, шумно, неожиданно и максимально глубоко прорваться. Мы вышли к переднему краю ночью. Сработал туман — очень плотный, дроны нас не видели. Подползали, думали мины снимать, но внезапно заметили силуэт головы противника в окопе. Первый мой боец, не дожидаясь команды, нажал дважды на рацию — это у нас сигнал — и прыгнул в окоп. За ним сразу еще четверо. Без единого выстрела — все врукопашную, бесшумно, быстро. Пятеро ликвидированы. У них там была пересменка, большинство спали, только один дежурный остался, — так и удалось застать врага врасплох.
— А что было дальше?
— После этого приняли дерзкое, нестандартное решение — переодеться в форму противника. Использовали их вещмешки, куртки, разгрузки. Это позволило пройти еще четыре опорных пункта в глубину — враг нас не опознал. Мы подошли очень близко и нанесли удар. По сути, сработали как клин — прорвали оборону, дестабилизировали управление, уничтожили офицеров, а дальше уже пошли наши штурмовые группы. До середины дня мы удерживали и расширяли плацдарм. В результате противник потерял около двух километров укрепленной линии фронта.
Та операция стала своего рода экзаменом для бойцов, особенно для тех, кто недавно прибыл. И они справились — слаженно, бесстрашно, точно. Именно за такие моменты и дают награды. Но главное даже не награда, а то, что ты не подвел — ни тех, кто рядом, ни тех, кто ждет нас дома.
С фронта на гражданку.
— Вы стали участником президентской программы «Время героев» и перешли с передовой на государственную службу. Как вы попали в эту программу и с какими трудностями столкнулись на новом пути?
— Когда президент объявил о старте программы «Время героев», я, честно говоря, подал заявку почти машинально. Тогда был на передовой — времени размышлять особенно не было. Заполнил анкету и забыл. А потом, уже после награждения в Москве, когда мне вручил Звезду Героя России на тот момент министр обороны Сергей Кужугетович Шойгу, со мной связался глава Республики Саха (Якутия). Он напомнил про эту программу и настоял, чтобы я обязательно зарегистрировался.
Сдал экзамены — все получилось. И вот однажды, находясь в районе боевых действий, получаю звонок из администрации президента: «Вы утверждены, собирайтесь». Без лишних разговоров собрался. Ночь, лесополоса, полтора километра в зоне действия дронов — детектор просто не замолкал. Но дошел. Через сутки был уже в Москве.
— Как проходило обучение? Сложно было перестроиться на госсужбу?
— Программа была серьезная, рассчитанная на два года: четыре блока обучения по полтора месяца каждый. Сначала мы думали, что вернемся в части и продолжим службу, но позже было озвучено решение президента — все 83 участника должны перейти на государственную службу. Для меня это было непросто. В армии все четко: приказы, устав, задачи. А на гражданке — совсем другой ритм, другие подходы. Многим военным сложно перестроиться, особенно если ты провел в строю большую часть жизни.
Мне дали право выбора, куда идти. Я даже не сомневался — сразу сказал: в Якутию. Это моя земля, я оттуда родом и уверен, что именно там от меня будет больше пользы. Сейчас я занимаюсь военно-патриотическим воспитанием населения, но в мою компетенцию входит куда больше.
Наладил патриотическую работу.
— Расскажите подробнее о работе министром в Якутии. Каких конкретных результатов вы достигли на этом посту?
— Мы успешно реализовали целый ряд крупных проектов, привлекли многомиллионные инвестиции, систематизировали патриотическое воспитание молодежи, создали полноценную команду специалистов. Открыли первый регио нальный молодежный центр «Патриот». Благодаря этому регион заметно улучшил свои показатели в молодежной политике. Эта работа принесла мне лично ценный управленческий опыт.
— Сегодня вы руководите крупным департаментом Министерства просвещения. Какие задачи перед вами стоят сейчас?
— Я отвечаю за воспитательную, патриотическую работу, систему дополнительного образования и организацию детского отдыха в федеральных масштабах. Под моим руководством находятся «Движение Первых», Юнармия, сеть детских лагерей «Артек», «Океан», «Орленок» и «Смена». Важнейшей задачей является внедрение в школах программы начальной военной подготовки, которая должна быть максимально эффективной и доступной.
— Каким своим достижением на госслужбе вы гордитесь больше всего?
— Тем, что удалось наладить системную работу по патриотическому воспитанию, укрепить связь поколений, создать четкую и прозрачную модель наставничества среди молодежи, а также повысить престиж востребованных рабочих и военных профессий.
— Ваш главный принцип управления коллективом на госслужбе.
— Всегда быть рядом со своей командой, разделять с ними все трудности и успехи. В армии я привык быть рядом с людьми, показывать личный пример, и это же стараюсь делать здесь, в гражданской сфере. Люди должны видеть в руководителе не только начальника, но и наставника, который поможет и поддержит в любой ситуации.
— В чем заключается ваша личная цель на ближайшие годы?
— Самое главное для меня — приносить реальную пользу стране, видеть, что моя работа дает ощутимый результат. Хочу воспитать поколение патриотов, людей с твердыми моральными принципами и высоким профессионализмом. Также мечтаю создать крепкую семью, воспитать достойных детей и быть для них хорошим примером.
— Что бы вы хотели сказать сегодняшней российской молодежи?
— Верьте в себя и свои силы. Никогда не сдавайтесь, ставьте амбициозные цели и достигайте их. Будущее страны зависит от вас, и очень важно быть настоящими патриотами России.
— Ваш девиз по жизни.
— Верю в себя и никогда не сдаюсь.
СПРАВКА.
По поручению президента Владимира Путина в России реализуется программа подготовки участников СВО к службе в органах государственной и муниципальной власти «Время героев». Ее цель — дать шанс тем, кто проявил мужество на передовой, стать управленцами, способными менять страну к лучшему.
Обучение проходит на базе мастерской управления «Сенеж» — подразделения РАНХиГС, известного по проектам «Лидеры России» и «Школа губернаторов».
Наставниками будущих управленцев становятся главы регионов, руководители федеральных министерств и крупнейших корпораций. Программа включает развитие управленческих компетенций, работу в командах, проектную деятельность, личностный рост. Уже сегодня выпускники программы трудятся в органах власти по всей стране — от Дальнего Востока до новых регионов.
Первый поток стартовал 27 мая 2024 года — в него вошли 83 участника Из них 20−21 — Герои России, а также множество кавалеров ордена Мужества.
Второй поток начался 7 июня 2024 года. Это 85 участников, включая 31 Героя РФ.
По официальным данным, 27 участников уже заняли ключевые должности в органах власти. Еще до конца года ожидается 46 назначений.
ДОСЬЕ.
Игорь Васильевич Юргин родился 3 марта 1995 года в Нижнем Куранахе Алданского района Якутии. Российский военнослужащий, майор, бывший командир штурмового отряда «Черная Мамба» 252-го мотострелкового полка. Герой Российской Федерации (2024). В 2024 году участвовал в кадровой программе «Время героев», в сентябре 2024 года был назначен и. о. министра молодежной политики и социальных коммуникаций Якутии. 12 мая 2025 года назначен на пост директора Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения Российской Федерации.