Член СПЧ рассказала, как спасти пожилых родственников от мошенников

«Сделайте так: позвоните своим родителям или близким, скажите, что вы попали в беду и вам очень сильно нужны деньги, как говорят обычно мошенники. И посмотрите, как на вас отреагируют родители. Если они сразу скажут “конечно, давай”, нужно их успокоить и сказать, что это была проверка», — сказала она.