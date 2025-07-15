Член СПЧ рассказала, как спасти пожилых родственников от мошенников

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Руководитель АНО «Белый интернет», член СПЧ Элина Сидоренко в разговоре с РИА Новости посоветовала россиянам позвонить пожилым родителям и разыграть с ними проверочный диалог в стиле мошенника, чтобы в будущем защитить их от обмана преступниками.
Сидоренко отметила, что сильнее остальных влиянию аферистов подвержены пожилые люди, которым, как правило, не с кем посоветоваться.
«Сделайте так: позвоните своим родителям или близким, скажите, что вы попали в беду и вам очень сильно нужны деньги, как говорят обычно мошенники. И посмотрите, как на вас отреагируют родители. Если они сразу скажут “конечно, давай”, нужно их успокоить и сказать, что это была проверка», — сказала она.
Член СПЧ призвала предупредить пожилых людей о том, что аферисты могут использовать дипфейки — лицо и голос их близкого. Кроме того, Сидоренко порекомендовала для подобных случаев придумать контрольный вопрос.
«Спросите у родителей: а какой у нас контрольный вопрос? Давай спросим, а как звали нашу предыдущую собачку, когда день рождения у тети Вали? И как только вы этот контрольный вопрос для себя закрепили, поверьте, вам дипфейки не страшны», — добавила она.