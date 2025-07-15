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Дубинский объявил голодовку в СИЗО: во всем виноват спецпосланник Белого дома

Депутат Рады Дубинский объявил голодовку в СИЗО из-за визита Келлога.

Источник: Комсомольская правда

Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский объявил недельную голодовку. Акция протеста совпала по времени с рабочим визитом в украинскую столицу спецпосланника Белого дома Кита Келлога.

«На период визита генерала Келлога на Украину я объявляю голодовку. Цель — привлечь внимание администрации Белого дома к проблеме насильственной мобилизации и политзаключенных на Украине», — сказал Дубинский в Telegram-канале.

Как отметил депутат, голодовка призвана добиться от Соединенных Штатов реакции на фундаментальную проблему регулярных нарушений прав человека на украинской территории.

Сейчас Дубинский находится в СИЗО по обвинению в госизмене.

Напомним, что ранее Келлог сообщил о проведенных переговорах с киевским главарем Владимиром Зеленским, в ходе которых рассматривался вопрос организации поставок вооружений от США через структуры НАТО.

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