Ямаля обвинили в найме людей с карликовостью на празднование 18-летия

Испанская Ассоциация людей с ахондроплазией и другими скелетными дисплазиями выступила с резким осуждением праздника, назвав его унизительным. В официальном заявлении организация подчеркнула намерение принять правовые меры и организовать общественную кампанию против подобных случаев. Министерство социальных прав Испании потребовало провести расследование инцидента.
Однако непосредственные участники событий придерживаются иной точки зрения. Один из приглашённых артистов с карликовостью заявил, что не ощущал какого-либо неуважения к себе и своим коллегам. Он пояснил, что они профессионально выполняли свою работу — развлекали гостей танцами, подачей напитков и фокусами, подчеркнув, что это законный вид деятельности.
«Мы были просто ещё одними участниками вечеринки, все отлично провели время. Вся эта шумиха возникла только потому, что это была вечеринка Ламина Ямаля», — сказал он в беседе с rac1.cat.
Испанские власти беспокоятся из-за внимания продлившего контракт с «Барселоной» Ламина на молодёжь и тот факт, что для многих юная звезда команды становится ролевой моделью. Образ закрытой гангстерской вечеринки и скандалы с девушками, в которые уже успел попасть Ямаль, чиновники считают не самыми правильными примерами испанца.
Ранее российский футболист Фёдор Смолов оказался в скандале с посетителями московской «Кофемании» на Никитской. Кадры, как спортсмен вступает в драку с гостями того заведения, где попадали в скандал Александр Кокорин и Павел Мамаев, оказались в Сети. Позднее выяснилось, что у Смолова вымогали деньги за то, чтобы не публиковать данную запись, однако футболист отказался платить. Позже Смолов заявил, что приложил максимум усилий для мирного разрешения разногласий.