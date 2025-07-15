Ямаля обвинили в найме людей с карликовостью на празднование 18-летия

Ранее российский футболист Фёдор Смолов оказался в скандале с посетителями московской «Кофемании» на Никитской. Кадры, как спортсмен вступает в драку с гостями того заведения, где попадали в скандал Александр Кокорин и Павел Мамаев, оказались в Сети. Позднее выяснилось, что у Смолова вымогали деньги за то, чтобы не публиковать данную запись, однако футболист отказался платить. Позже Смолов заявил, что приложил максимум усилий для мирного разрешения разногласий.