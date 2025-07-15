Стало известно, какие продукты значительно подешевеют в августе

Наибольшее снижение затронет картофель, который может подешеветь в 1,5−2 раза. Цены на лук, морковь и капусту уменьшатся на 30−40%, свеклу — на 15−20%. Томаты подешевеют на 30−40%, огурцы — на 15−20%, а свежая зелень станет доступнее на 10−15%.