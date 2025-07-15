Стало известно, какие продукты значительно подешевеют в августе

В августе 2025 года россиян ждет традиционное сезонное снижение цен на овощи и фрукты. Как пояснил агентству «Прайм» доцент Игорь Балынин, значительное падение цен произойдет благодаря массовому поступлению на прилавки отечественного урожая.
Наибольшее снижение затронет картофель, который может подешеветь в 1,5−2 раза. Цены на лук, морковь и капусту уменьшатся на 30−40%, свеклу — на 15−20%. Томаты подешевеют на 30−40%, огурцы — на 15−20%, а свежая зелень станет доступнее на 10−15%.
Среди фруктов ожидается снижение стоимости яблок и груш на 20−25%, а к концу месяца сливы могут подешеветь в 2−3 раза. Арбузы и дыни благодаря массовому поступлению на рынок отечественных бахчевых культур могут стать дешевле вдвое.
Эксперт отметил, что сетевые магазины в условиях конкуренции могут предложить дополнительные скидки, особенно для владельцев дисконтных карт. Это позволит ритейлерам быстрее реализовать урожай, а покупателям — приобретать продукты по более низким ценам.
Ранее сообщалось, что с 15 июля Латвия признает только биометрические загранпаспорта РФ.